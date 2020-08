Terugblik: 'Volvo wil toplimousine'

In deze nieuwe onregelmatig terugkerende rubriek duiken we in het verleden. We gaan terug in de tijd en blikken terug op een nieuwsartikel dat exact tien jaar geleden op AutoWeek.nl verscheen. Met de kennis van nu, kijken naar het verleden. Heeft de trend zich doorgezet, is de auto in productie gegaan... Je leest het in de Terugblik!

In China zijn ze maar wat gek op grote sedans. Daar zijn ze aangewezen op auto's als de Mercedes-Benz S-klasse en BMW 7-serie om die honger te stillen. Uiteraard kan het ook een segment lager, maar groter is natuurlijk beter. Dat dachten ze bij Geely ook toen ze Volvo in handen kregen. Tien jaar geleden keken de Chinezen naar de mogelijkheden met het vers verkregen Zweedse merk en daar zagen ze de S80 bovenaan de modellenlijst staan. Een prima ding natuurlijk, maar het mocht nog wel een stap luxer en groter.

Vandaag exact tien jaar geleden berichtten we dat de topman grote plannen had. Er moest en zou een model boven de S80 komen. De S80L was voor de Chinese markt al een mooie stap in de goede richting, maar dat was niet genoeg: "Op het moment concurreren we met Audi, Mercedes en BMW, maar we hebben geen model om het op te nemen tegen de 7-serie en de S-klasse. Dat gat moeten we gaan opvullen," verklaarde Li Shufu in gesprek met de Financial Times. Volvo kon onder Ford niet zover gaan, om concurrentie met concerngenoot Jaguar te voorkomen, maar dat zou onder Geely verleden tijd zijn.

Zoals we tegenwoordig allemaal weten, is er nooit een model boven de S80 gekomen. Ja, de opvolger werd S90 genoemd, maar dat was natuurlijk niet veel meer dan een slimme naamswijziging. Die viel overigens ook goed in de smaak in China. Uiteraard is die er ook weer als extra lange 'L' leverbaar en Volvo kwam in 2016 met een speciaal op de succesvolle zakenman en -vrouw gerichte S90 Excellence een S90 L met net even wat meer. Die heeft een panoramadak, tafeltjes, een uitgebreid entertainmentsysteem en een groot scherm in zijn interieur. Daarop kan de achterin plaatsgenomen eigenaar een computer aansluiten en rustig tijdens het rijden verder werken. Achterin kan de passagier eveneens zijn drankjes koelen en die uitschenken in bijbehorende kristallen glazen. Kortstondig was die S90 L Excellence zelfs in Nederland beschikbaar. Blijkbaar goed genoeg om de plannen voor een hoger in de markt staand model te laten varen. Jammer, of een logische keuze?