Terugblik: 'Schets voedt speculatie nieuwe Porsche 928'

In deze nieuwe onregelmatig terugkerende rubriek duiken we in het verleden. We gaan terug in de tijd en blikken terug op een nieuwsartikel dat exact tien jaar geleden op AutoWeek.nl verscheen. Met de kennis van nu, kijken naar het verleden. Heeft de trend zich doorgezet, is de auto in productie gegaan... Je leest het in de Terugblik!

Porsche heeft de afgelopen tien jaar wel laten zien dat het niet bang is om zijn modellenaanbod uit te breiden. Zelfs het loslaten van de verbrandingsmotor voor een sportief model, zoals bij de volledig elektrische Taycan het geval is, is niet langer uit den boze. Met terugwerkende kracht was het dan ook niet gek dat we er vandaag exact tien jaar geleden rekening mee hielden dat Porsche de 928 nieuw leven wilde inblazen. De 928 was op zijn beurt ook een vreemde eend in de bijt met zijn V8 in de neus, maar de toen al duidelijke expansiedrang van Porsche leek ruimte te bieden aan de terugkeer van het model.

Een schets (foto 1) van een destijds duidelijk nog wat futuristisch ogende Porsche zorgde voor de stille hoop op een nieuwe 928. Hoewel we toen ook al schreven dat het ook een vooruitblik op de nieuwe 911 kon zijn, leek de neus daarvoor wat te lang en de kont te kort. Inderdaad, meer 928-verhoudingen dus. Achteraf gezien was dat niet meer dan een optische illusie van de schets. De nieuwe 928 kwam immers niet en je hoeft niet echt je best te doen om hier de 991-generatie van de 911 in te zien.

In de jaren die volgden, doken er meermaals nieuwe geruchten op dat er een 928 in de pijplijn zou zitten. Tot op de dag van vandaag is het niet zo ver gekomen. Daarbij biedt de huidige stand van zaken niet bepaald een goede voedingsbodem voor een dergelijke auto. De 928 zou zich waarschijnlijk qua vermogen niet snel kunnen onderscheiden van de 911 en qua ruimte en rijgedrag is de Panamera een prima alternatief. Daarbij is een V8 in de neus, als Porsche trouw wil blijven aan het origineel, ook niet echt meer voor de hand liggend. Dat zou dan eerder een (hybride) V6 worden of zelfs alleen nog een volledig elektrische aandrijflijn. Mocht het toch ooit gebeuren, dan zal de nieuwe 928 waarschijnlijk alleen qua ontwerp en naam nog aan het origineel doen denken. Misschien een tweedeurs op basis van de Panamera? Dromen mag altijd.