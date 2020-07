Terugblik: Porsche 918 Spyder mogelijk in productie

In deze nieuwe onregelmatig terugkerende rubriek duiken we in het verleden. We gaan terug in de tijd en blikken terug op een nieuwsartikel dat exact tien jaar geleden op AutoWeek.nl verscheen. Met de kennis van nu, kijken naar het verleden. Heeft de trend zich doorgezet, is de auto in productie gegaan... Je leest het in de Terugblik!

Je kunt wel stellen dat Porsche begin 2010 alle aandacht van de bezoekers van de Autosalon van Genève op zich wist te vestigen toen het doek van de Porsche 918 Spyder ging. Een conceptauto die zowel qua uiterlijk als qua techniek als een bom insloeg. De 918 Spyder had een voor die tijd zeer bijzondere aandrijflijn voor een sportief model: de 500 pk sterke V8 deed namelijk zijn werk samen met twee in totaal 218 pk sterke elektromotoren. Een enorm krachtig monster dus, met een voor z'n klasse ongekend laag verbruik en dito uitstoot.

De spiritueel opvolger van de Porsche Carrera GT zag al snel een lange wachtrij aan potentiële kopers voor zich ontstaan. Eén probleem: officieel ging het enkel om een conceptauto en waren er nog geen productieplannen. Op 13 juli 2010 kwam het eerste concreet hoopvolle naar buiten: Porsche wilde 1.000 intentieverklaringen van potentiële kopers om groen licht te geven en inmiddels stond de teller al op 2.000. De bevestiging kon dus niet lang meer op zich laten wachten. Twee weken later kwam het hoge woord er dan ook uit.

Daarna wachtte nog een lange periode waarin het geduld van de enthousiastelingen flink op de proef werd gesteld. In 2012 doek het eerste testende prototype op en pas in september 2013 ging het doek eindelijk van de productieversie. Porsche bleek echter verre van stilgezeten te hebben, want de 918 Spyder werd nog een klap krachtiger dan de conceptversie. 886 pk perste de Duitse krachtpatser uit z'n hybride aandrijflijn. In slechts 2,8 seconden schoot de 918 vanuit stilstand naar 100 km/h en hield het pas bij 345 km/h voor gezien.

In totaal bouwde Porsche het toepasselijke aantal van 918 exemplaren van de auto. Eind 2014 waren die allemaal (in ieder geval op papier) ondergebracht bij een eigenaar. De teller in Nederland stond op dat moment op 7 geleverde 918's, al werd er op de valreep nóg eentje geleverd. Een opvolger van de 918 Spyder zit mogelijk al in het vat, al zal dat ongetwijfeld ook wel weer even een mysterie blijven.