Terugblik: ‘Eerste Peugeot 508 verschijnt op de weg’

In deze nieuwe onregelmatig terugkerende rubriek duiken we in het verleden. We gaan terug in de tijd en blikken terug op een nieuwsartikel dat exact tien jaar geleden op AutoWeek.nl verscheen. Met de kennis van nu, kijken naar het verleden. Heeft de trend zich doorgezet, is de auto in productie gegaan... Je leest het in de Terugblik!

Precies tien jaar geleden was Peugeot nog volop bezig met de ontwikkeling van de 508. De eerste 508 wel te verstaan, want die bestond op 7 juni 2010 nog helemaal niet. Een gek idee, want de Franse slee is nu niet meer uit de showroom weg te denken.

Hoewel Peugeot met een dik ingepakte auto rondrijdt, is het ontwerp van de 508 geen heel groot geheim meer begin juni in 2010. Tijdens de eerdere beurs in Genève blikte Peugeot namelijk vooruit met de ‘Concept 5 by Peugeot’. Met de kennis van later stond daar al de vrijwel productierijpe voorbode van de 508. Goed nieuws voor Peugeot overigens, want op de Zwitserse beurs werd de concept-car met open armen ontvangen!

Het dik ingepakte prototype inclusief aanhanger van de uiteindelijke productieversie werd door AutoWeek-lezer Arnoud Roeloffs tijdens z'n vakantie in Frankrijk op de gevoelige plaat vastgelegd. In vergelijking met zijn voorganger, de Peugeot 407, is de 508 een grote sprong vooruit. Het ontwerp is een stuk volwassener en een trits nieuwe VTi, THP en e-Hdi-motoren zijn destijds meer dan welkom.

De 508 wordt uiteindelijk enkele maanden later tijdens de beurs in Parijs gepresenteerd waarna de marktintroductie begin 2011 volgt. In de eerste jaren gaat de Nederlandse verkoop door het dak. In 2012 rijden 8.565 eigenaren met hun nieuwe 508 de showroom uit. Hoewel dat de Peugeot 407 in zijn hoogtijdagen (2005) ook lukte, zakte de verkoop helemaal in tot nog geen 100 exemplaren in 2011. Bij de 508 zakte de verkoop echter ook flink in. In 2013 halveerde de populariteit, daarna zakte het verder in tot jaarlijks nog geen 200 exemplaren. De huidige nieuwe 508 zorgt echter weer voor een kleine opleving. Hoewel SUV’s nu het populairste zijn, steeg de verkoop vorig jaar weer naar 1.269 exemplaren.