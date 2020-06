Tecnomar for Lamborghini 63: boot met Sián-genen

Lamborghini en The Italian Sea Group hebben de handen ineen geslagen en dit is het resultaat. Een boot met stijlelementen van de Lamborghini Sián.

Maak je geen zorgen, we worden geen BootWeek, maar deze creatie brengen we toch graag even onder de aandacht. Lamborghini meldt namelijk dat Italian Sea Group om de tafel is gegaan met het automerk en er gezamenlijk door diverse designschetsen is gebladerd, met deze boot als vrucht van de samenwerking. De boot is uiteraard vooral afkomstig van ISG, maar de invloed van Lamborghini is duidelijk zichtbaar.

Het voor een boot vrij drukke lijnenspel aan de achterzijde, vooral bij de trap, doet denken aan de vorm van Lamborghini's aerodynamische snufjes, zoals achterspoilers en bumpers. Ook ontwaren we een diffuser-achtig lijnenspel helemaal achteraan het vaartuig. De achterlichten lijken al helemaal direct van de tekentafel van Lamborghini te komen. Men zegt dat de Sián de grote inspiratiebron was. Overigens is er technisch geen verwantschap; twee 2.000 pk leverende V12's van vrachtautomerk MAN verzorgen de aandrijving.

De eerste Tecnomar for Lamborghini 63 (met de '63' als verwijzing naar het oprichtingsjaar van Lamborghini) worden volgend jaar geleverd. Wat het precies moet kosten, is nog niet bekend. Waarschijnlijk meer dan een nieuwe Lamborghini.