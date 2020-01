TDF gaat aangepaste voormalige F1-auto's verkopen

Tal van merken hebben in de loop der jaren geprobeerd de Formule 1-ervaring naar de gewone sterveling te brengen. Niets zal echter zo dichtbij komen als een échte oude F1-auto die is aangepast voor gebruik door schatrijke mensen die enkel konden dromen van de topklasse van de autosport. Daar komt TDF nu mee.

Niets rijdt zoals een Formule 1-auto, dat nemen we graag aan van de mensen die uit ervaring spreken. Ook auto's die het probeerden na te bootsen, zijn daar vaak slechts deels in geslaagd. Voor het echte werk zul je toch een echte F1-auto in handen moeten hebben. Dat is het geval bij TDF (Tour de Force), dat al sinds jaar en dag oude Formule 1-auto's 'in leven houdt'. Twee daarvan, de Marussia en de Sauber uit respectievelijk 2011 en 2012, hoeven hun pensioen niet langer achter de schermen te slijten. Die worden door TDF omgedoopt tot TDF-1 en klaargemaakt voor de verkoop.

Het overgrote deel van de auto's blijft origineel. Dat wil zeggen; bijna alles, behalve de motor en versnellingsbak. De V8's die er normaal dienst in deden, zijn vervangen door 1.8-viercilinder turbomotoren van Mountune, die goed zijn voor een nog altijd indrukwekkende 608 pk. De motor schiet pas in de toerenbegrenzer bij 9.000 tpm. Schakelen gebeurt met een semi-automaat met zes verzetten van AP Racing. Al met al moet het genoeg zijn om behoorlijk dichtbij de oorspronkelijke prestaties van de F1-auto's te komen. o-100 km/h is in minder dan twee seconden achter de rug en de topsnelheid ligt op 322 km/h. TDF stelt dat er in dit geval geen compleet team meer nodig is om de motor voor te bereiden en goed te houden. Wel moet de klant jaarlijks óf per 3.000 km langskomen voor 'een servicebeurt'.

Om het allemaal nog iets beter te behappen te maken, zit er ook een wat eenvoudiger stuurwiel in de auto's. Er zijn dus niet meer 10.000 verschillende afstellingen en opties op te roepen, om het niet nodeloos ingewikkeld te maken. DRS (de klep in de achtervleugel die open kan voor een hogere topsnelheid op rechte stukken) functioneert nog wel. Wel heeft TDF een systeem aangebracht waardoor de vleugel bij een 'onverwachte stuur- of rem-input' sluit, om gevaarlijke situaties te voorkomen. Overigens zijn de wielen ook anders dan de originele, maar er passen wel officiële Pirelli P Zero F1-banden uit die periode op.

Dan natuurlijk de grote vraag: wat kost dit? TDF geeft in zijn persbericht geen prijs op, maar volgens diverse Britse media moet je rekenen op omgerekend zo'n 1,8 miljoen euro. Als je dat bij elkaar hebt, moet je nog op zoek naar een afgesloten circuit om de Marussia en/of de Sauber op los te laten. Daar helpt TDF je ook graag bij met speciale evenementen. Ook wordt de koper na de aanschaf een jaar lang getraind en krijgt hij (technische) ondersteuning van TDF. Ook ligt er een compleet pakket aan reserveonderdelen klaar voor als dat nodig is.