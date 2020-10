Taraschi Berardo is verbouwde BMW i8

Er valt ogenschijnlijk goud geld te verdienen met in kleine serie gebouwde coupés voor klanten die een Porsche of Lamborghini te gewoontjes vinden. Deze Taraschi Berardo is een voorbeeld van zo'n exclusieve nieuwkomer.

De Taraschi Berardo is een door het Italiaanse bedrijf 1-Off ontwikkelde hommage aan de gelijknamige Italiaanse autocoureur die onder meer zijn eigen raceauto's ontwikkelde. De zoon van Taraschi blaast samen met Squadra Corse Taraschi, een team dat de nog bestaande raceauto's van Taraschi Berardo rijdend houdt, de aloude naam nieuw leven in. Dit is de Berardo Taraschi, in feite een BMW i8 met een extravagant in- én exterieur.

In de koets van de Taraschi Berardo zijn de restanten van de BMW i8 nog te zien en ook de vlinderdeuren overleven de metamorfose. Wel zijn met name de voor- en achterkant compleet nieuw. Alle nieuwe plaatwerkdelen zijn met de hand uit aluminium vervaardigd. De nieuwe koets maakt de 4,98 meter lange Berardo een stuk langer dan de 4,69 meter lange i8. Minstens zo opvallend is het interieur. Dat is nog altijd als een i8-binnenste te herkennen, al is het geheel een kakofonie van bruin leer en hout. Nagenoeg elk hoekje en nisje is met hout of keer afgewerkt. Daarbij is de complete middentunnel nieuw. Het geheel heeft meer weg van een meubelstuk dan van de middentunnel van een i8. Het oogt in ieder geval bijzonder.

De aandrijflijn van de Taraschi Berardo bestaat net als in de i8 uit een aan een 1,5-liter grote driecilinder gekoppelde elektromotor. Waar de BMW i8 het echter tot 374 pk schopt, is de Berardo in de basis al 420 pk sterk. Het bedrijf zegt in staat te zijn het vermogen op te krikken tot zelfs 470 pk en 520 pk. De net als de i8 vierwielaangedreven nieuwkomer accelereert in 3,9 seconden naar een snelheid van 100 km/h en heeft een topsnelheid van 280 km/h. De opvallende Italiaan zal in een kleine oplage geproduceerd worden en heeft een vanafprijs van - schrik niet - €800.000...