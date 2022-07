Talbot Solara – In het Wild

Begonnen als Simca, geëindigd als Talbot, de opvolger van een Hillman en de voorganger van een Peugeot: we gaan nog even door met de Chrysler Europe-merkenbrij die vorige week ook al aan bod kwam. Ditmaal in dat bijzondere theater: de Talbot Solara!

Vorige week ging de aandacht naar de Chrysler/Talbot/Simca Sunbeam, meer specifiek de Lotus-versie. Dat is volgens ons de auto die op hetzelfde moment en op hetzelfde exemplaar de meeste merknamen ooit in één auto verenigt. De Talbot Solara die vandaag op het podium wordt gehesen, doet daar tenminste niet aan mee. Bij deze auto bleef het op iedere gegeven combinatie van moment en plaats bij één merknaam per auto, al is er wel een heleboel gebeurd in het zesjarige leven van dit model. De Talbot Solara was vanaf 1980 de vierdeursversie van de Talbot 1510. Dat was op zijn beurt een gefacelifte versie van de Simca 1307, die na de overname van beide merknamen door PSA Peugeot/Citroën (van Chrysler Europe) onder een nieuwe naam door het leven ging.

De Talbot Solara als zodanig bestond van 1980 tot 1986. Dit lichtbruine exemplaar stamt uit 1982 en kreeg vervolgens een leven waarvoor de meeste andere Solara's een moord zouden doen. De eerste eigenaar hield hem aan tot maar liefst 2003, waarna pas in 2022 wederom een overschrijving zou plaatsvinden. De auto ziet er bovendien nog snaarstrak uit en is volledig origineel, op de universele en wat ons betreft wat ontsierende wieldoppen na. De Solara krijgt bonuspunten voor de vrijwel compleet vergane dealersticker op de achterruit, het ‘NL’ op de achterklep en de gele verstralers onder de voorbumper.

Hoewel de meeste Europeanen bij de modelnaam ‘Solara’ direct deze auto voor ogen zullen krijgen, was er nog een merk met een T dat een Solara voerde. Dat was Toyota, die de zonnige naam tussen 1998 en 2008 op coupés en cabrio’s op Camry-basis plakte. In de VS zie je zo’n Solara nog weleens rijden, maar in Europa zou zo’n modernere Solara ook absoluut In het Wild-voer zijn.