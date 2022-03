Simca Horizon (1979) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Chrysler betrad halverwege de jaren 60 de Europese markt met de overname van Simca in Frankrijk. De Simca Horizon kan als opvolger van de 1100 met recht een wereldauto genoemd worden, want hij werd over meerdere continenten onder verschillende merknamen gevoerd. Dit exemplaar is de enige Simca op de AutoWeek-occasionzoeker en is meteen een exemplaar om door een ringetje te halen.

De Simca Horizon werd intern aangeduid als 'C2'. Het model was de opvolger van de Simca 1100, die in 1966 beschikte over toen nog opmerkelijke zaken als een onafhankelijke wielophanging rondom, voorwielaandrijving en een dwarsgeplaatste motor. De C2 kreeg die zaken eveneens mee. Simca plande aanvankelijk ook een sedanversie en een driedeurs hatchback, maar die sneuvelden op de tekentafel. Uiteindelijk bleef alleen de vijfdeurs hatchback over. Het Amerikaanse management zag ook wel wat in de kleine Simca. Uiteindelijk kwam de compacte auto in vier gedaanten op de markt: De Simca Horizon, Chrysler Horizon, Plymouth Horizon en Dodge Omni. Toen Chrysler Europe in 1979 verkocht werd aan Peugeot (PSA), werd de Horizon vanaf 1980 verkocht als Talbot.

We hebben hier te maken met de Simca Horizon, die bedoeld was voor het Europese vasteland. Dit exemplaar bevat overigens behoorlijk wat wijzigingen naar Chrysler. Zo is het Chrysler-logo zichtbaar in de grille en staat de merknaam uitgeschreven op de motorkap en de spatlappen, terwijl op de kofferklep 'Simca' te lezen is. Onder de kap ligt een viercilinder van 1.118 cc, goed voor rond de 60 pk. De LS was destijds het basismodel, wie meerluxe wenste of krachtiger motoren kon terecht bij de GL, GLS of SX.

Inmiddels zijn Simca's behoorlijk zeldzaam geworden. Dit exemplaar is volgens de verkopende partij van een verzamelaar geweest, die hem in 2008 van de tweede eigenaar kocht. De vader van die tweede eigenaar had de Simca nieuw gekocht en bij zijn overlijden aan zijn zoon overgedragen. Dat zal mede verklaren waarom deze Simca er nog zo smetteloos bij staat. De Horizon legde in zijn 43-jarige bestaan gemiddeld slechts om en nabij de 900 kilometer per jaar af, waardoor de kilometerteller nu een krappe 40.000 kilometer aangeeft.

Die teller heeft slechts vijf vakjes, maar gezien de staat van de auto lijkt het heel logisch dat hij die kilometerstand ook werkelijk heeft gereden. Nergens zit een spatje roest of zelfs ook maar een krasje, de motorruimte ziet er nog smetteloos uit en ook het interieur oogt alsof hij net de showroom uit is gereden. Een leuk detail zijn alle originele stickers op de achterruit, waaronder die van de dealer. Een waar verzamelaarsobject dus, dat gezien zijn staat en historie met €5.950 eigenlijk nog betrekkelijk goedkoop is. Een Nederlandse registratie heeft hij nog niet, maar omdat de Horizon te boek staat als een klassieker, is dat ook niet al te duur. Of je laat hem op de originele Franse platen staan en zet hem ergens weg in een garage. Stiekem is dat wel een bestaan dat deze rijdende tijdcapsule verdient.

