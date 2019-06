Suzuki Vitara ook als Katana

In Nederland maakten we recent kennis met de exclusief voor ons land ontwikkelde Suzuki Swift Sport Katana, een speciaal sportpakket met uiterlijke wijzigingen. In Italië hebben ze die auto waarschijnlijk ook voorbij zien komen, want zij lanceren nu ook een soortgelijke auto.

De Italiaanse marketingafdeling kiest alleen niet voor de compacte Swift, maar wurmt de Vitara in het Katana-jasje. De auto is onthuld op de lokale ‘Salone dell’Auto di Torino’ en biedt dezelfde opties als ‘onze’ Swift Katana. De lakkleur is alleen een tintje donkerder en het dak wordt afgewerkt in hoogglans zwart, maar de Vitara wordt ook afgewerkt met rode kleuraccenten in bijvoorbeeld de voorbumper en op de luchtroosters. Daarnaast vinden we hetzelfde logootje waarop een Japans zwaard te zien, want dat is de betekenis van het woord Katana.

Hoewel de Vitara er wat sportiever uitziet, pakken de Italianen het beduidend minder intensief aan en gaat het slechts om een paar wijzigingen. Of ze het idee ‘geleend’ hebben van de Nederlandse pr-afdeling is niet bekend.