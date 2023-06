SUV's weren met hogere parkeertarieven: Frankrijk doet het

Vanaf volgend jaar zijn de prijzen voor parkeervergunningen in de Franse stad Lyon hoger voor eigenaren van zware, vervuilende auto's dan voor eigenaren van kleine en/of elektrische auto's. Het bestuur van Parijs ziet er wel wat in en zou een soortgelijk beleid willen invoeren. Grote en zware auto's (SUV's, dus) zouden onnodig veel ruimte innemen en daarvoor mag best betaald worden, zo vinden de Fransen.

In Frankrijk willen sommige lokale overheden vooral binnenstedelijk het bezit en gebruik van grote en/of vervuilende voertuigen ontmoedigen. Daarom voerde Parijs vorig jaar een parkeertarief in voor scooters en motoren met een verbrandingsmotor en gaat het bestuur van Lyon vanaf 2024 een hoger tarief vragen voor parkeervergunningen voor zware auto's. En in Parijs zien ze dat ook wel zitten.

Onlangs werd in het betrekkelijk zuidelijk gelegen Lyon besloten dat het bezit en gebruik van nodeloos zware auto's in de stad ongewenst is, dus introduceren de beleidsmakers prikkels om het hebben van bijvoorbeeld SUV's te ontmoedigen. Die moeten ervoor zorgen dat auto's niet meer ruimte innemen dan nodig. Vanaf 1 januari 2024 gaan de parkeervergunningtarieven in Lyon daarom op de schop.

Drie keer zo veel per maand

Voor huishoudens met een laag inkomen, eigenaren van EV's van minder dan 2.200 kg en eigenaren van auto's-met-verbrandingsmotor van minder dan 1.000 kg geldt vanaf het nieuwe jaar een tarief van €15 per maand. Om een conventioneel aangedreven auto met een gewicht van 1.000 tot 1.725 kg of een tot 1.900 kg zware PHEV te parkeren betaal je €30 per maand. Heb je een brandstofauto met een gewicht van meer dan 1.725 kg, een PHEV van meer dan 1.900 kg of een EV van meer dan 2.200 kg, dan betaal je €45 per maand.

In Lyon vinden ze dat dat recht doet aan het 'de vervuiler betaalt'-principe, en ook in Parijs - waar de tarieven voor een vergunning vast een stuk hoger zijn - willen ze nu een dergelijke prikkel invoeren. Voor die intentie stemde de 'gemeenteraad' van Parijs deze week. Ook in Parijs moet de nieuwe regelgeving al in 2024 van kracht zijn. Hoe de hoofdstad 'm zal vormgeven, is echter nog niet bekend.