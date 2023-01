'Subjectieve pakkans bij drankrijden moet omhoog'

De subjectieve pakkans: dat is het gevoel dat je gepakt kunt worden. En die moet als het op drankrijden aankomt omhoog, zeggen experts tegen Nu.nl. Het afgelopen jaar werden er, vooral vergeleken met 2021, behoorlijk veel boetes uitgedeeld voor rijden onder invloed. Tot en met november ruim 40.000. Geen toeval, want 2,6 procent van de bestuurders stapt in het weekend met drank op achter het stuur. Dat blijkt uit recent onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). In 2017 lag dat percentage nog op 1,4 procent. Het aantal uitgedeelde boetes in dat jaar lag met 19.000 in totaal ruim 50 procent lager.

Ruim 8 op de 10 bestuurders acht de pakkans bij rijden onder invloed zeer klein. Daardoor is de drempel om de regels te overtreden voor sommige bestuurders lager. Om de eerdergenoemde subjectieve pakkans te vergroten, moeten de zogenaamde 'fuiken' van de politie terugkeren. Daarover zijn verschillende experts het eens tegenover Nu.nl. Sinds 2016 komen die fuiken haast niet meer voor, doordat het politieteam daarvoor onvoldoende mensen heeft.

Hoewel de fuiken de daadwerkelijke pakkans nauwelijks vergroten, werken ze wel afschrikwekkend. Vooral via sociale media is de aanwezigheid van een fuik in een mum van tijd bij het grote publiek bekend. Daardoor zijn ze makkelijk te mijden, maar weten wél veel mensen dat er controles zijn. En dat is nu precies de bedoeling. Toch is de kans dat er meer fuiken komen klein. De politie blijft volgens Nu.nl benadrukken dat er alcoholcontroles zijn, al is er te weinig personeel om dat op grote schaal en goed zichtbaar te doen.