Subaru Forester aan de 1.8 Turbo

De jongste uitvoering van de Subaru Forester heet simpelweg 'Sport' en is vanbuiten onder meer te herkennen aan zijn zwarte grille en aan donker gespoten wielen. In het interieur monteert Subaru onder meer met leer beklede sportstoelen en aluminium sportpedalen. Verder onderscheidt het model zich met andere veren en dempers. De belangrijkste noviteit gaat echter schuil onder de motorkap. De Forester Sport krijgt namelijk een nieuwe benzinemotor.

Subaru monteert namelijk een 1,8-liter turbomotor. Die geblazen viercilinder boxer levert het merk al in de nieuwe Levorg en is in dat type goed voor 180 pk en 300 Nm. Het maximum koppel komt tussen de 1.600 en 3.600 tpm vrij. De krachtbron is altijd gekoppeld aan een CVT-transmissie. Vooralsnog is de Forester Sport alleen voor de Japanse markt gepresenteerd. We zijn in afwachting van een reactie van de Nederlandse importeur of de nieuwe aandrijflijn ook in ons land leverbaar wordt. Momenteel is de SUV in Nederland alleen met de hybride 2.0 e-Boxer te koop.

Van de eerste generatie Forester leverde Subaru in ons land tussen 1997 en 2005 een 2.0 Turbo die aanvankelijk 170 pk en vanaf 2002 177 pk sterk was. Vanaf 2004 kwam ook een 2.5 Turbo van 210 pk de gelederen versterken. Die turbomotor debuteerde nog nipt in de oer-Fozzy en werd in 230 pk sterke vorm ook in de tweede Forester gehangen. De vorige generatie Forester was tussen 2013 en 2019 met een geblazen benzinemotor te koop, een 2-liter met een vermogen van 240 pk.