Strategische oliereserves ingezet tegen hoge brandstofprijs

De brandstofprijzen rijzen mede vanwege de hoge olieprijs de pan uit en dat beweegt enkele grootmachten ertoe om op opgeslagen Amerikaanse oliereserves in te teren. De Verenigde Staten maken 50 miljoen vaten olie uit de strategische reserves vrij om zo de hoge brandstofprijzen aan de pomp tegen te gaan. Dat maakte het Witte Huis bekend. Ook India, Japan, China, Zuid-Korea en het Verenigd Koninkrijk doen mee met de gecoördineerde stap.

De olie komt uit de Amerikaanse Strategic Petroleum Reserve (SPR) die goed is voor meer dan 600 miljoen vaten. Daarbij kunnen oliebedrijven ruwe olie uit de reserves ontvangen die ze dan later moeten teruggeven aan de overheid, plus rente. Dat wordt dan een SPR-swap genoemd. Een vergelijkbare regeling was er ook na de orkaan Ida die de olie-industrie in het zuiden van de VS flink raakte, waardoor er brandstoftekorten dreigden. Nu worden 32 miljoen vaten geleend. Daarnaast kan olie uit de voorraden rechtstreeks worden verkocht aan oliebedrijven voor raffinage.

Hier gaat het nu om een versnelde verkoop van 18 miljoen vaten die eerder al was goedgekeurd door het Congres. Het Witte Huis verklaarde dat president Joe Biden nog meer kan doen indien nodig om de dure brandstof aan te pakken. De strategische voorraden zijn ondergronds opgeslagen in de staten Texas en Louisiana. Biden heeft kritiek geuit op de oliealliantie OPEC+ omdat die te weinig zou doen om de hoge olieprijzen tegen te gaan. Hij vindt dat oliekartel OPEC en diens bondgenoten als Rusland nog meer olie moeten gaan oppompen. De hoge brandstofprijzen gaan ten koste van de populariteit van Biden.

De OPEC-landen beloven te gaan vergaderen over hun olieproductie. Ze zeggen dat de strategische reserves louter zijn bedoeld voor noodgevallen en spreken tegen dat daarvan nu sprake is. Vooralsnog lijkt het erop dat de OPEC+ de productie niet sterker verhoogt. Momenteel wordt die elke maand met 400.000 vaten per dag opgeschroefd.