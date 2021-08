Stokoude Toyota Land Cruiser als feestbeest

Een van de oudste modellen die Toyota in zijn internationale portfolio heeft, is de Land Cruiser van de J70-generatie. De al in 1984 op de markt gebrachte en met geen nucleaire bom te ontmantelen offroader mag zijn verjaardagspak uit de kast trekken. Toyota presenteert namelijk een feestelijke editie van deze alleskunner, een heuse 70th Anniversary Edition om de zeventigste verjaardag van de Land Cruiser-familie mee te vieren.

De Land Cruiser die Toyota in Nederland verkoopt, is lang niet de enige offroader met die naam die het merk aanbiedt. De hier bekende actuele Land Cruiser is in feite de Land Cruiser Prado, de kleinere broer van de échte full-size Land Cruiser die dit jaar na 14 jaar volledig werd vernieuwd. Dat Toyota 2021 als jaar heeft uitgekozen om de nieuwe Land Cruiser in te introduceren, is geen toevalligheid. De oorsprong van de Land Cruiser ligt namelijk in de in 1951 voor het eerst gebouwde militaire BJ- en FJ-offroaders. Dat is dit jaar dus zeventig jaar geleden. Toyota viert het zeventig jarig bestaan van de Land Cruiser-bloedlijn met een tweede fuif. De Land Cruiser J70, het in 1984 geïntroduceerde model dat nog altijd wordt gebouwd, krijgt een speciale 70th Anniversary Edition.

De Land Cruiser 70th Anniversary Edition ga je helaas niet in Nederland zien. De Land Cruiser J70 wordt in Nederland namelijk niet meer geleverd en daar komt bij dat deze feestelijke editie ook nog eens specifiek voor de Australische markt is bestemd. Dat laatste heeft ongetwijfeld te maken met het belang van de Australische markt voor de Land Cruiser. Sinds de lancering van de Land Cruiser heeft Toyota er wereldwijd ruim 10 miljoen exemplaren van verkocht. Maar liefst 1,14 miljoen daarvan werden naar Australië verscheept.

De speciale uitvoering is gebaseerd op de GLX-topuitvoering die Toyota in Australië aanbiedt. Die versie, leverbaar als 76 'Wagon' en als 79 Single Cab, Double Cab en als chassis-pick-up, krijgt een specifieke zwarte grille met daarin groot de merknaam. Zwarte opzetstukken op de wielkasten en een zwarte voorbumper horen ook bij het Land Cruiser-feestje. Toyota pakt verder uit met speciale 16-inch zwarte lichtmetalen wielen, donkere koplampbehuizingen, en led-mistlampen en led-dagrijverlichting. Op de voorschermen zit een Heritage-én een 70th Annviersary-badge in het interieur zijn diverse zwarte accenten te vinden. Ook past Toyota hout- en aluminiumafwerking toe. Onder de kap ligt te allen tijde een 205 pk en 430 Nm sterke 4,5-liter V8 diesel, een machine die altijd aan een handgeschakelde vijfbak is gekoppeld.

Toyota gaat slechts 600 70th Anniversary Editions verkopen. De vanafprijs ligt in Australië op omgerekend €48.570.