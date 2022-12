Vanaf 10 januari kun je weer subsidie aanvragen voor een nieuwe of gebruikte elektrische auto. Ben jij van plan om in 2023 van de subsidieregeling gebruik te maken? Hoog tijd om jullie mening te peilen met de volgende stelling: 'ik koop in 2023 een elektrische auto met subsidie'.

Net als de afgelopen jaren kun je ook in 2023 weer aanschafsubsidie aanvragen voor een nieuwe of gebruikte elektrische auto met een cataloguswaarde van tot €45.000. Langzaam maar zeker wordt de subsidieregeling afgebouwd. In 2023 krijg je nog een financiële tegemoetkoming van €2.950 op een nieuwe elektrische auto. Dat was dit jaar nog €3.350. Ook in 2024 bestaat de regeling nog, maar daarna is het over en uit en wordt de subsidiepot definitief dichtgedraaid.

Mocht je in de markt zijn voor een nieuwe of gebruikte elektrische auto die aan de voorwaarden voldoet, dan kan het behoorlijk lucratief zijn om in 2023 van de regeling gebruik te maken. De elektrische Dacia Spring heeft bijvoorbeeld een vanafprijs van €20.850. Stel je maakt gebruik van de subsidieregeling, dan bespaar je bij een volgend jaar onveranderde vanafprijs zomaar even zo'n 15 procent in de aanschaf van je nieuwe kleine EV. Ga je voor een auto als een Opel Corsa-e die nu zo'n €34.000 kost, dan levert de SEPP-subsidie je een 'korting' van zo'n 9 procent op. Dat zijn mooie besparingen!

Ook voor een tweedehands elektrische auto kun je SEPP-subsidie krijgen, natuurlijk op voorwaarde dat de auto niet eerder op naam van een subsidieaanvrager heeft gestaan. Ook mag de oorspronkelijke cataloguswaarde van de gebruikte elektrische auto niet boven de €45.000 liggen. De €2.000 aanschafsubsidie die je op een gebruikte EV kunt krijgen levert je ook een fraaie besparing op. Maar! Misschien ben je helemaal niet gevoelig voor het EV-geweld in auto land en hoef je helemaal geen elektrische auto .

Je voelt het al, we zijn benieuwd naar jouw plannen. Tijd voor een stemronde, waarbij we de volgende stelling poneren:

'Ik koop in 2023 een elektrische auto met subsidie'

Is die stelling op jou van toepassing? Waarom wel, of waarom juist niet? Heb je recentelijk al een EV met SEPP-subsidie aangeschaft, of ben je misschien op jacht naar een duurdere elektrische auto waar je geen subsidie op kunt krijgen? Of misschien ben je (nog) helemaal niet in de markt voor een nieuwe of gebruikte elektrische auto? Voor de duidelijkheid: de stelling reflecteert niet per se de mening van de AutoWeek-redactie.

Toelichtingen en argumenten kun je in de reacties kwijt. Zoals altijd geldt: jouw mening hoeft niet die van een ander te zijn. We zitten als het goed is allemaal op AutoWeek.nl omdat we iets met auto's hebben, wees dus een beetje lief voor elkaar en probeer je niet te veel uit de tent te laten lokken.