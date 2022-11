Stelling: 'Elektrische auto is mij nog te duur'

Hoge brandstofprijzen, milieuzones en een kliek mensen die de auto met verbrandingsmotor maar wat graag in de verdomhoek parkeert: anno 2022 krijg je wellicht het gevoel met je benzine- of dieselauto iets uit te moeten leggen. De Europese Unie doet per 2035 de verkoop van auto's met een verbrandingsmotor in de ban en dus hebben auto's met een verbrandingsmotor in ons hoekje van de wereld geen lange toekomst meer. Nog altijd is de elektrische auto niet voor iedereen een alternatief. Op de tweedehandsmarkt is de elektrische auto's nog niet zo best vertegenwoordigd en wie voor nieuw gaat, moet veelal behoorlijk wat geld meebrengen. Er is slechts een handjevol nieuwe elektrische auto's dat minder dan €30.000 kost.

De Dacia Spring is met zijn vanafprijs van net geen 21 mille de goedkoopste elektrische auto in Nederland. Voor €20.850 rijd je een 44 pk sterke compacte elektrische auto met een 33 kWh accu waar je tot 230 WLTP-kilometers ver mee komt. Een sprintje naar 100 km/h? Ga er maar even goed voor zitten, daar neemt de Spring namelijk 19 seconden de tijd voor. Kijken we naar de goedkoopste nieuwe personenauto met een benzinemotor, dan komen we uit bij de Mitsubishi Space Star. Voor zo'n 7 mille minder dan je voor de Spring neertelt, krijg je een formaattechnisch met de Spring vergelijkbare auto met een 71 pk sterke benzinemotor. Dankzij een gemiddeld gecombineerd verbruik van 5,0 l/100 kilometer en een benzinetank van 35 liter sta je in theorie pas na 700 kilometer weer bij de pomp. Natuurlijk profiteer je met de Spring van de voordelen die een EV biedt. Zo is hij met name tot 60 km/h behoorlijk kwiek, rijd je geruisloos en uitstootloos rond en hoef je ook geen dure E10 of E5 te te tanken.

Liever een maatje groter? Dan kom je al snel uit bij de Opel Corsa-e, een volwassener model waar je minimaal zo'n €34.000 voor kwijt bent. Die biedt 136 elektro-pk's en een actieradius van 330 kilometer. Maar voor maar liefst €12.500 minder heb je al een Corsa met benzinemotor. Die is met 75 pk weliswaar beduidend minder potent, maar Opel biedt ook versies met 100 pk (vanaf zo'n 25 mille) en 130 pk (31 mille en direct als afgeladen GS Line) aan. Los van de mogelijke besparingen die een EV op lange termijn bieden hebben we het dus over behoorlijke prijsverschillen.

Duur blijkt relatief

Aan de andere kant van het spectrum zijn er EV's die wat prestaties betreft juist relatief goedkoop zijn. Denk aan de Tesla Model 3, een auto die vanaf €52.000 in de orderboeken staat en voor dat bedrag een WLTP-bereik van bijna 500 kilometer biedt. Je dendert er al in 6,1 seconden mee naar een snelheid van 100 km/h. De Dual Motor All-Wheel Drive Long Range kost net geen 60 mille en is met een 0-100-sprint in 4,4 tellen vliegensvlug en biedt ook nog eens een bereik van 600 kilometer. Voor een BMW 3-serie die net zo rap is moet je voor de €88.113 kostende M340i xDrive gaan. 'Duur' is ook EV-land dus een heel relatief begrip.

Kortom: het hangt van hoeveel waarde je aan bepaalde eigenschappen hecht of een EV goedkoop of duur is, maar feit is dat de goedkoopste elektrische auto's nog altijd duurder zijn dan de goedkoopste auto's met benzinemotor.

Je voelt het al, we zijn benieuwd naar jouw mening. Tijd voor een stemronde, waarbij we de volgende stelling poneren:

'De elektrische auto is mij nog te duur'

Kun je je daarin vinden? Waarom wel, of waarom juist niet? Is het meer een gevoelskwestie? Vind jij het prima om meer te betalen voor uitstootvrij rijden en vind je EV's daarom juist helemaal neit door? Voor de duidelijkheid: de stelling reflecteert niet per se de mening van de AutoWeek-redactie.

Toelichtingen en argumenten kun je in de reacties kwijt. Zoals altijd geldt: jouw mening hoeft niet die van een ander te zijn. We zitten als het goed is allemaal op AutoWeek.nl omdat we iets met auto's hebben, wees dus een beetje lief voor elkaar en probeer je niet te veel uit de tent te laten lokken.