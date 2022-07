Stellantis trekt stekker uit joint venture met GAC

De Chinese automarkt is er eentje die Amerikaanse en Europese autofabrikanten maar wat graag veroveren, regelmatig met hulp van de Chinezen zelf. Er zijn in de loop der jaren tal van joint ventures ontstaan tussen bijvoorbeeld Ford, de Volkswagen Group en ook het voormalige Group PSA en Chinese fabrikanten voor productie voor de Chinese markt. Ook Fiat Chrysler, dat samen met PSA opging in Stellantis, vormde zo'n samenwerkingsverband en wel met de Guangzhou Automobile Group (GAC Group). In 2010 werd de deal gesloten en ontstond GAC FCA. Nu komt er weer een einde aan.

Stellantis maakt officieel bekend dat het zich terugtrekt uit de overeenkomt vanwege 'gebrek aan vooruitgang in het eerder aangekondigde plan van Stellantis om een meerderheidsbelang in de GAC-Stellantis joint venture te nemen'. Stellantis, nu nog voor de helft eigenaar van de joint venture, wilde meer de touwtjes in handen krijgen. Dat zag GAC niet zitten. Nu zet Stellantis er helemaal een streep door. Dat betekent eveneens dat voorlopig de Chinese productie van Jeep stopt en de Chinezen het met geïmporteerde Jeeps moeten doen. GAC FCA bouwt momenteel in Changsha de Jeeps Cherokee, Renegade, Compass en Grand Commander.

Vooral voor dat laatste model is dit een spannende ontwikkeling. De nog geen jaar geleden gefacelifte Jeep Grand Commander is namelijk een speciaal voor de Chinese markt bestemd model. Die lijkt weliswaar niet alleen met zijn naam op de voor Zuid-Amerika ontwikkelde Jeep Commander, maar deelt in tegenstelling tot die Commander zijn basis niet met de Compass maar met de Cherokee. Ook is hij 10 cm langer, wat het 'Grand' in de modelnaam verklaart. Omdat Jeep dit model enkel via GAC in China en voor China bouwt, is het zeer de vraag wat er nu met de Grand Commander gebeurt. Misschien valt het doek.

Overigens bouwde GAC FCA voorheen ook modellen van Fiat. Het begon namelijk in 2012 met de Fiat Viaggio, een sedan die sterk verwant was aan de Dodge Dart en zodoende ook aan de Alfa Romeo Giulietta. In 2014 kwam daar de Fiat Ottimo bij, kort gezegd de vijfdeurs hatchback op basis van de Viaggio. Voor beide auto's viel in 2017 het doek alweer en in de tussentijd was de aandacht van GAC FCA al meer naar Jeep verlegd.