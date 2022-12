Stellantis komt met EV-conversie voor zijn bedrijfswagens

Stellantis gaat een strategisch partnerschap aan met Qinomic, een ontwikkelaar van duurzame technologieën. Doel is om vanaf 2024 EV-conversies aan te bieden voor zijn reeds verkochte bedrijfswagens met (diesel-)verbrandingsmotor, zodat die ook in de nabije toekomst de steeds vaker voorkomende Europese milieuzones in mogen blijven rijden.

Stellantis heeft met merken Opel, Peugeot, Citroën en Fiat heel wat busjes in zijn assortiment. Een deel daarvan is ook verkrijgbaar als volledig elektrische versie, maar dat is pas enkele jaren zo. Sinds jaar en dag rust het concern zijn bedrijfswagens uit met (veelal diesel-) verbrandingsmotoren. Die worden door de steeds veelvuldiger voorkomende en strenger wordende milieuzones in Europese steden (te) snel deels irrelevant. Busjes-met-dieselmotor van een aantal jaar oud mogen sommige steden over een aantal jaren al niet meer in, terwijl ze dan nog lang niet aan het einde van hun leven zijn.

Sterker: in de milieuzone van bijvoorbeeld Parijs zijn alle (bedrijfs-)auto's met dieselmotoren (ook gloednieuwe) al vanaf 2024 niet meer welkom. Auto's met benzinemotor van vóór 2011 overigens ook niet. Parijs is één van de voorlopers als het gaat om het uitbannen van 'te zeer vervuilende' voertuigen in zijn bebouwde kom, maar vele andere Europese steden varen een soortgelijke koers. Dat betekent dat een belangrijk nut van de momenteel in Europa verkochte bedrijfswagens in de nabije toekomst teniet wordt gedaan - op zich best zonde, dachten ze bij Stellantis. Daar heeft het concern dus iets op bedacht.

Goedkoper alternatief voor nieuwe EV-bedrijfswagens

Samen met het Franse Qinomic gaat het ombouwpakketten ontwikkelen voor zijn reeds bestaande bedrijfswagens-met-verbrandingsmotor. Daarmee wordt het mogelijk om een conventioneel aangedreven busje om te bouwen naar een volledig elektrische. Voor welke modellen Stellantis de conversies gaat aanbieden, is nog niet bekend. Wel zegt het duo in 2024 te willen beginnen met het verkopen ervan. Het is met name interessant voor bijvoorbeeld bouwbedrijven en koeriersdiensten, daar die vaak in stedelijk gebied moeten zijn. Stellantis wil het verduurzamen van bedrijfswagenparken dankzij deze conversies betaalbaarder mee maken.

Naar verwachting zullen de aanvankelijk omgebouwde bedrijfswagens niet over een al te groot rijbereik beschikken. De 'conventionele' architectuur van de busjes biedt immers slechts beperkt ruimte voor een accupakket, vooral omdat die voldoende intact moet blijven. Volgens Stellantis voldoen de omgebouwde bussen - wel zo logisch - ook na de ombouw namelijk nog aan hun oorspronkelijke veiligheids- en keuringseisen.