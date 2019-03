Start-up Evelozcity heet voortaan Canoo

Medio 2018 schreven we voor het eerst over de Amerikaanse start-up Evelozcity. Dat jonge bedrijf heet voortaan Canoo.

'We Canoo' is de ietwat gezochte slogan waar de voorheen Evelozcity geheten Amerikaanse start-up zich mee onder de aandacht tracht te brengen. Het bedrijf, dat vorig jaar niemand minder dan voormalig Opel-CEO Karl-Thomas Neumann aan zijn werknemersbestand toevoegde, heeft natuurlijk ambitieuze plannen. Vorig jaar liet het bedrijf al weten dat het in 2021 zijn eerste auto's in de Verenigd Staten op de markt wil brengen. Nu weten we iets meer over die eerstgeborenen.

Reuters schrijft namelijk dat Canoo naar verluidt 1 miljard dollar heeft opgehaald bij investeerders. Welke bedrijven er geld in de start-up hebben gestoken, is vooralsnog niet bekend. Canoo zou uiteindelijk vier elektrische auto's in zijn line-up willen hebben, auto's die op een modulaire basis zijn gebouwd. Een van die EV's zou een 'lifestyle SUV' zijn. Daarnaast heeft Canoo de bedrijfswagenmarkt in het vizier. Canoo zegt binnenkort het digitale doek van zijn eerste studiemodellen te trekken. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Overigens is de in dit artikel genoemde Karl-Thomas Neumann niet de enige grote naam in autoland die zich aan de start-up verbindt. Zo heeft Canoo onder meer hoge voormalige bestuurders van het Chinese SAIC Motor, BMW en BMW i aangetrokken. Richard Kim, verantwoordelijk voor het ontwerp van zowel de i3 als de i8, is bij Canoo hoofd van de designafdeling.