Standaard ledkoplampen voor Citroën C5 Aircross

De Eco-ledkoplampen vervangen de oude halogeenkijkers, die tot eerder dit jaar werden gemonteerd in de eenvoudiger versies van de C5 Aircross. De Eco-led-kijkers zijn ledkoplampen van het spiegeltype, waar de duurdere full-led-koplampen gebruikmaken van fraaier ogende lenzen.

Stiekem waren de nieuwe kijkers al te zien bij een recente prijswijziging voor de hybrideversie van de C5 Aircross, maar hier werd verder niet over gecommuniceerd. De wijziging blijkt voor het hele gamma te gelden: een C5 Aircross in Live-trim krijgt nu dus standaard leds mee voor dim- en grootlicht.

Typisch voor de C5 Aircross is dat behalve de invulling ook de vorm van de basiskoplampen net even anders is dan die van de optionele exemplaren (vanaf foto 3). Dat was al zo bij de halogeenverlichting en blijft intact na de overstap op led. Het is door de zwarte omlijsting lastig te zien, maar de eigenlijke koplampunit is net wat hoger dan het exemplaar met de dubbele led-kijkers. Iets soortgelijks zien we trouwens ook op de nieuwe Peugeot 308: de basisversie heeft daar wat hogere lichtunits dan de duurdere GT Line-varianten.

De combinatielamp voor dagrijlampen, stadslichten en richtingaanwijzers boven de eigenlijke koplamp blijft overigens intact bij de C5 Aircross. Dat betekent dat de instapversies nog steeds over richtingaanwijzers met een gloeilampje beschikken, terwijl duurdere varianten ook hier alles met leds afkunnen. Het tweede uitrustingsniveau, de Feel, combineert het eco-led met de led-richtingaanwijzers.

De overstap naar led is overigens een hele logische., want steeds meer auto’s in het C- en zelfs B-segment beschikken standaard over ledverlichting. Onder hen is ook de vernieuwde C3 Aircross en het kan natuurlijk niet gebeuren dat die auto z’n grotere en duurdere broertje op verlichtingsgebied de loef afsteekt.