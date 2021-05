SSC Tuatara als Striker en Agressor

Heb je net besloten een exemplaar van de snelste personenauto ter wereld te scoren, is de buurman je voor. Dan ben je dus alsnog niet uniek en dat is best jammer als je een slordige twee miljoen dollar aftikt voor de SSC Tuatara.

We weten niet helemaal zeker of dit probleem echt bestaat, maar SSC heeft er alsnog een oplossing voor. Het presenteert een tweetal heftige versies van z’n in 2018 gelanceerde super-hyper-ultracar, de Striker en de Agressor.

Identiek

Voor wie al door de foto’s heeft gebladerd: ja, aan de buitenkant zijn ze voor zover wij kunnen zien identiek. Beide auto’s krijgen heftige aerodynamische aanpassingen mee. Waar het origineel opvallend glad en strak is voor een auto die naar verluidt bij 480 km/h nog steeds op de grond blijft, zijn beide nieuwkomers voorzien van een breed scala aan spoilers en splitters. Het moet gezegd: het ziet er allemaal behoorlijk coherent uit.

De SSC Tuatara Striker is de eerste stap in deze upgraderonde. De auto beschikt over dezelfde V8 als de reguliere Tuatara, wat betekent dat je ook hier maximaal 1.750 ‘hp’, ofwel 1.774 ‘Europese’ pk’s, tot je beschikking hebt. Het grote verschil is de downforce, die bij de Striker zo’n 500 kg bedraagt bij 260 km/h. Het moet de auto beter geschikt maken voor het circuit. De Striker is straatlegaal, maar moet ook bij een trackday z’n mannetje staan. Hoezeer de topsnelheid leidt onder de aerodynamische aanpassingen, is helaas niet bekend.

Geen beperkingen

Wie zich louter op het circuit, en dus nimmer op de openbare weg begeeft met z’n Tuatara, kan beter voor de Agressor gaan. Deze verse is optisch zoals gezegd nagenoeg identiek aan de Striker, maar wordt onderhuids stevig opgepompt. SSC spreekt van een bizarre 2.200 hp – 2.231 pk. Het feit dat de auto niet straatlegaal is en dus ook niet aan allerlei regels hoeft te voldoen, betekent bovendien dat de Agressor zich geheel naar wens en nagenoeg zonder beperkingen kan laten aanpassen.

Dat genoegen is wel voor een select gezelschap, want SSC wil slechts 10 Agressors bouwen. De Striker lijkt te worden opgenomen in de reguliere productierun van de Tuatara, waarvan er in totaal 100 worden gebouwd.

Snelste ter wereld

Een reguliere SSC Tuatara haalde tijdens officiële metingen in twee richtingen een gemiddelde top van 282.9 mijl per uur, ofwel 455,3 km/h. Daarmee mag hij zich de snelste productieauto ter wereld noemen, nadat de Ultimate Aero die titel begin deze eeuw ook al in de wacht sleepte voor SSC.