Smart's eerste elektrische cross-over in van dichtbij

Het duurt niet lang meer voordat Smart het doek trekt van zijn eerste volledig nieuwe model in jaren. Met de Concept #1 gaf het merk in 2021 al een concrete vooruitblik op een nieuwe elektrische cross-over zien, een model dat nu in testkostuum van dichtbij én vanuit alle hoeken is gefotografeerd.

Met de Concept #1 blikte Smart volgend jaar vooruit op een auto die voor het merk een nieuw tijdperk inluidt. De uiteindelijke productieversie van de Concept #1 wordt namelijk de eerste auto die onder de vleugels van de nieuwe Smart-ouders tot stand is gekomen. Smart is namelijk niet meer volledig van Daimler. Daimler heeft nog de helft van de Smart-aandelen in beheer, de andere helft is in het bezit van de Chinese gigant Geely die de auto's van het merk in China gaat produceren. Ook voor de Europese markt!

De productieversie van de Concept #1 - die simpelweg #1 gaat heten - krijgt een volledig elektrische aandrijflijn. Hoe kan het ook anders, horen we je denken. Aangezien Smart zich volledig toe heeft gelegd op de ontwikkeling van EV's, zat er ook weinig anders op. De elektrische cross-over wordt een behoorlijke maat groter dan elk ander model dat je van Smart kent of gekend hebt. De Concept #1 was met zijn lengte van 4,29 namelijk vergelijkbaar met auto's als de Renault Captur. Daarmee wordt de #1 dus zo'n 80 centimeter langer dan de voorheen grootste Smart ooit: de Forfour. Om het nog bonter te maken: de wielbasis van de Concept #1 bedraagt 2,75 meter en dat betekent dat je tussen de voor- en achteras een ForTwo van de eerste generatie kunt parkeren en nog 25 centimeter overhoudt.

Het uiterlijk van Smart's elektrische nieuwkomer zorgt ongetwijfeld voor geen verrassingen meer. De Concept #1 oogde tamelijk productierijp en AutoWeek kon je al eens patentplaten laten zien van de productieversie van de EV. Daarop was te zien dat de definitieve versie slechts op detailniveau van zijn conceptuele voorganger gaat afwijken. De elektrische cross-over krijgt in de portieren verzonken handgrepen, dikkere raamstijlen, een grotere achterklep en conventionele zijspiegels. Ook de verlichting van de auto is - met name aan de achterzijde - net even anders dan die van de Concept #1. Met een beetje fantasie zien we wat invloeden van de EQA in het achterste van de Smart. Ook het interieur lijkt weinig af te gaan wijken van de werkplek van de Concept #1. De auto komt op het Sustainable Experience Architecture (SEA)-platform van Geely te staan en zal zoals gezegd in China van de band lopen. De techniek is dan ook door Geely ontwikkeld, het design kwam voor rekening van het binnenkort in Mercedes-Benz Group om te dopen Daimler.