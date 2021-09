Smart Concept #1: klaar voor nieuw tijdperk

Smart is niet meer het merk zoals je dat al ruim twintig jaar kent. Sinds 2019 is Smart voor 50 procent in handen van Geely en samen met die Chinese kolos werkt Daimler aan een nieuwe toekomst voor het merk. De techniek van de op stapel staande nieuwkomers van Smart, stuk voor stuk elektrische modellen, is afkomstig van Geely terwijl Daimler het design van de auto's voor zijn rekening neemt. Wat je van het toekomstige Smart-design kunt verwachten? Kijk maar goed naar deze Concept #1!

De Smart Concept #1 is 4,29 meter lang, 1,91 meter breed en 1,70 meter hoog. Daarmee is hij iets groter dan pak 'm beet een Renault Captur (4,23 meter), maar wel fors groter dan de momenteel grootste Smart, de Forfour (3,5 meter). De wielbasis van de het studiemodel bedraagt een voor Smart ongekende 2,75 meter. Dat betekent dat je tussen de voor- en achteras bijna een Fortwo kunt parkeren!

De Concept #1 is vanbuiten enigszins als Smart herkenbaar, al is de designtaal die designbaas Gorden Wagener en zijn team voor dit studiemodel hebben toegepast toch echt helemaal nieuw. Opvallende elementen van deze showauto zijn onder meer de frameloze portieren, het panoramadak en de voor een auto van dit formaat enorme wielen van 21 inch. Maar er is meer. De Concept #1 heeft onder meer verzonken, visueel verborgen portiergrepen en achterdeuren die aan de achterkant scharnieren. Inderdaad, suicide doors op een Smart. Wegens het ontbreken van een B-stijl kun je makkelijk de auto in- en uitspringen, al vragen we ons af of dit - en de vele andere designgeintjes - het productiestadium gaat halen.

Het interieur oogt zoals je van een concept-car kunt verwachten vrij bombastisch en doet net als de achterlichten van de auto zelfs erg Mercedes-achtig aan. De Concept #1 heeft een sfeerverlichting in de vloer, Mercedes-achtige ventilatieroosters, een overdaad aan goudkleurige afwerking en een middenconsole die uit een 12,8-inch groot '3D-touchscreen' bestaat. De elektrische cross-over biedt plek aan vier inzittenden, achter zijn namelijk twee losse zetels geplaatst in plaats van een achterbank. Daarnaast geeft Smart hoog over wat de Concept #1 net als de toekomstige modellen van het merk op digitaal vlak te bieden heeft. Zo spreekt Smart over OTA-updates en kunstmatige intelligentie die leert van de gebruikers en instellingen in het vervolg van te voren instelt. Technische specificaties van de elektrische Concept #1 deelt Smart niet.

De op stapel staande nieuwe modellen worden straks allemaal in China geproduceerd. De voormalige Smart-fabriek in het in Frankrijk gelegen Hambach is inmiddels in beheer van Ineos, dat er de Grenadier gaat produceren.