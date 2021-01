Skoda's nieuwste SUV heet Kushaq

De Volkswagen Group breidt maar wat graag haar invloed uit op de Indiase markt. Daar verkoopt het bekende modellen van Skoda, zoals de Octavia, Superb en Rapid, maar de komende jaren moet het Tsjechische merk nog meer toegespitst worden op de lokale markt. Alweer 2,5 jaar geleden kondigde het concern daarom aan flink te investeren in de opzet van een uitgebreider portfolio in India. De eerste vrucht van die investering kan al bijna worden geplukt. De Skoda Kushaq komt eraan.

De Kushaq is een middelgrote SUV die qua basis net even anders uitpakt dan we hier in Europa gewend zijn. Voor de Indiase markt ontwikkelde Volkswagen namelijk het MQB-A0-IN-platform. Een hele mond vol, maar in wezen gewoon een variant op de bekende MQB-basis. Waarschijnlijk is de Kushaq een SUV van het formaat van de Karoq, maar dan net even wat eenvoudiger en vooral goedkoper te bouwen. De naam komt volgens Skoda overigens van 'kushak', een woord uit het Sanskriet dat zoiets als koning of keizer betekent. Dat schept hoge verwachtingen.

In maart wordt de Kushaq onthuld en hij is aanvankelijk puur voor de Indiase markt bedoeld. Toch is het niet helemaal uit te sluiten dat de Kushaq ook naar andere delen van de wereld verscheept wordt. De Volkswagen Group gaf bij de presentatie van de toekomstplannen voor India immers aan dat het onderzoekt of de daar gebouwde auto's ook geëxporteerd kunnen worden naar andere markten.