Skoda versnelt elektrificatie: drie nieuwe EV’s voor 2026

Skoda wil al in 2026 drie nieuwe EV’s aan het gamma hebben toegevoegd, jaren eerder dan gedacht. In dezelfde periode maken we ook kennis met een nieuwe Skoda Superb en een nieuwe Skoda Kodiaq.

Eerder riep Skoda nog dat het elektrische gamma uiterlijk in 2030 met drie auto’s moet zijn uitgebreid, nu is dat dus 2026. Naast de bestaande Enyaq gaat het om een kleinere SUV, maar ook om een niet-SUV die daar weer onder wordt gepositioneerd. Dit is het compacte (B-segment-)model dat in samenwerking met Cupra en Volkswagen wordt ontwikkeld en eerder werd besproken op deze site. Het derde model is een grote, zevenzits SUV. Inderdaad: de productieversie van de zojuist onthulde Skoda Vision 7S-concept car.

Die vier elektrische modellen heeft Skoda ook nodig, want in 2030 moet zeventig procent van alle in Europa verkochte Skoda’s elektrisch zijn. Om dat doel te halen wordt er in de komende vijf jaar nog eens €5,6 miljard extra geïnvesteerd in elektrische mobiliteit. Ook gaat er €700 miljoen naar de afdeling ‘digitalisatie’.

Met zeventig procent elektrisch is er echter nog dertig procent over. Die kant wordt afgedekt door de introductie van een geheel nieuwe Superb en een geheel nieuwe Kodiaq, waarbij die laatste dus naast een eveneens zevenpersoons EV zal worden gevoerd. De nieuwe Superb en de Kodiaq worden in de tweede helft van volgend jaar onthuld. Het jaar daarna, in 2024 dus, volgt er een facelift voor de op dit moment nog vrij verse Skoda Octavia.

Nieuwe stijl

De verwachting is dat alle nieuwe Skoda’s in meer of mindere mate zullen worden getekend volgens de nieuwe stijl. Die laat Skoda vanavond zien op de Vision 7S, de eerdergenoemde concept-car. De vernieuwing betreft niet alleen het design van de auto’s, die wat strakker en minimalistischer worden. Nee, Skoda vernieuwt ook de merkuitstraling, door de toepassing van nieuwe kleuren, lettertypes en logo’s. Het nieuwe logo zit al op die 7S en is in feite een uitgeschreven vorm van het woord ‘Skoda’, maar dan opnieuw gestileerd. Geheel naar de laatste mode is het geen driedimensionaal logo meer, maar een 2D-afbeelding. Skoda gebruikt vanaf nu twee kleuren groen in de huisstijl. De nieuwe stijl verschijnt als eerste op communicatiemateriaal, maar vanaf 2024 ook op de nieuwe automodellen. Daarmee lijkt het erop dat dit nog niet voor de Superb en de Kodiaq zal gelden.

Volgens Skoda is de nieuwe ‘Corporate Identity’ de grootste wijziging op dit vlak in dertig jaar. Dertig jaar geleden zat het merk middenin de overname door Volkswagen, die behalve veel modernere auto’s ook het zwart/groene logo bracht dat bijvoorbeeld op de Felicia en de Octavia uit die tijd zat. Het moge duidelijk zijn: het is de Tsjechen menens.