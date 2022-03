Skoda slaat nieuwe designrichting in

Skoda toont de nog naamloze nieuwkomer alleen op bovenstaande vage afbeelding en plakt daar de niet al te veelzeggende noemer 'Modern Solid' op. Dat is de naam die Skoda geeft aan zijn nieuwe designtaal en waar deze auto de belichaming van is. Een studiemodel dus ongetwijfeld. Volgens Skoda krijgen we 'm nog dit jaar te zien, dus het wachten op meer informatie wordt in ieder geval redelijk snel beloond.

Het lijkt, hoe kan het haast anders, te gaan om een SUV. Een elektrisch aangedreven SUV om precies te zijn, want volgens Skoda speelt men met 'Modern Solid' in op 'de snel veranderende laadwensen van klanten'. Dat niet alleen, ook moet de focus meer komen te liggen op familie en buitenleven. Mooie woorden, al zegt het allemaal natuurlijk niet zoveel over deze specifieke conceptauto. Het lijkt er in ieder geval op dat de vrij hoekige hoogpotige een stuk minimalistischer ingetekend is dan we gewend zijn van Skoda. Vooral opvallend is het front, waarin het huidige familiegezicht van Skoda niet echt duidelijk meer terugkomt. In het bijzonder de verticaal georiënteerde koplampen geven 'm een heel andere neus dan we van het merk gewend zijn.

Volgens Skoda volgen er na deze auto in het komende jaar nog meer voorbeelden van Modern Solid. We rekenen er voorzichtig op dat Skoda dit studiemodel komende zomer onthult en het daar voor Skoda in 2022 dus niet bij blijft qua visuele toekomstmuziek.