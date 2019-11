Skoda schetst interieur Octavia

“Een dag niet gelekt is een dag niet geleefd” lijkt het nieuwe credo rondom de gloednieuwe Octavia. Van de voorbumper tot de hele koets: stiekem hebben we de auto al op onofficiële wijze vanuit elke hoek kunnen zien. Nu is de binnenkant aan de beurt! Terwijl Skoda twee schetsen met wilde lijnen de wereld instuurt, belanden op Twitter foto’s van het interieur. Beginnend bij de officiële schetsen krijgen we het interieur in zijn geheel te zien en komt een gedetailleerd beeld van het stuurwiel naar voren. Het dashboard vertoont net als de auto zelf veel gelijkenissen met de Scala. Niet gek, want die auto werd gepresenteerd als eerste Skoda volgens een geheel nieuwe designtaal. Dit nieuwe dashboard krijgt vrijwel dezelfde lijnen, hoewel het bij de Octavia allemaal net wat groter uitvalt. Neem het centrale scherm: dat groeit flink in vergelijking met dat uit de Scala. De luchtroosters lijken aan de uiteinden wederom uit te steken. Een apart vak voor de klimaatregeling lijkt te zijn weggegumd.

Kijken we naar de keuzehendel voor de automatische transmissie, dan herkennen we die uit de pas gepresenteerde Golf 8. Het stuurwiel krijgt een geheel nieuw en opmerkelijk design. Het klassieke driespaaks-ontwerp wordt verruild voor een ontwerp waarbij het hart van het stuur niet meer vastzit aan de onderkant van het wiel. Aan weerszijde van het hart vinden we een flink stel knoppen met aan elke kant een grote zilvergrijze draaiknop. Of de overige knoppen aanraakgevoelig zijn of daadwerkelijk moeten worden ingedrukt, komt niet helemaal duidelijk naar voren. De Octavia’s met een automatische transmissie krijgen flippers achter het stuur.

Dan door naar de gelekte foto’s die in een fabriek lijken te zijn gemaakt. Deze bevestigen het vermoeden dat het nieuwe interieur sterk leunt op dat van de Scala, hoewel het op verschillende plekken ook sterk afwijkt. Zo krijgt de Scala nog een apart vak in de middenconsole voor de klimaatregeling: de Octavia verwerkt deze handelingen in het centrale scherm. Tussen het scherm en de centrale luchtroosters bevinden zich nog wel een klein aantal knoppen voor bijvoorbeeld het alarmlicht of de deurvergrendeling. Het stuurwiel wordt verder inderdaad een exemplaar met slechts twee spaken. Achter dat herziene stuur vinden we een instrumentarium dat met een digitaal scherm wordt gevuld. Een brede strip met ledverlichting loopt over de gehele breedte van het dashboard.

Komende maandag nemen we plaats achter het stuur van de jongste Octavia, want dan wordt de auto eindelijk officieel gepresenteerd.