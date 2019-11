Gelekt: Skoda Octavia Combi

Het zal vrijwel niemand zijn ontgaan dat de Skoda Octavia binnenkort in een geheel nieuw jasje ten tonele verschijnt. Nadat de hatchback al eerder in zijn nakie op het internet verscheen, is het nu de beurt aan de Combi.

De marketingcampagne achter de Octavia draait ondertussen op volle toeren. Wij mochten al op pad met een flink gecamoufleerde versie van ruime Tsjech, de eerste teaservideo’s zijn de wereld ingestuurd en ook schetsen van het nieuwe koetswerk mogen natuurlijk niet ontbreken. Volgende week maandag belooft het grote moment daar te zijn voor het Tsjechische merk, maar vlak daarvoor is het Skoda niet gelukt om de middenklasser onder de pet te houden. De vijfdeurs hatchback en de sportievere RS-versie kregen we eerder via onofficiële kanalen te zien, nu deelt het Twitter-account Skoda News deze foto van de stationwagon.

Zoals verwacht zet Skoda de ontwerpstijl van de Scala flink door in de ruimere Octavia. De ondertussen typische Skoda-neus met de wat uitstekende grille en haakse koplampen vindt ook zijn weg naar de Octavia Combi. Een wat harde vouw in het koetswerk bepaalt het zijaanzicht, waarna een flinke kont volgt. De achterlichten lijken dezelfde vorm als die van de Scala te krijgen, het is alleen nog niet duidelijk of een sierstrip beide lichtunits met elkaar verbindt à la de vernieuwde Superb Combi. Waar auto’s tegenwoordig steeds groter en groter worden, houdt Skoda zich bij de nieuwe Octavia enigszins in. De jongste Octavia is 19 (hatchback) tot 22 (Combi) mm langer geworden, bij een met 15 mm toegenomen breedte. De Combi slikt 640 liter aan bagage: 30 liter meer dan de huidige Octavia aan kan.

Skoda trekt maandag 11 november het doek van de jongste telg. Vlak na de jaarwisseling staat hij in de showroom.