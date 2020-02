Skoda laat nieuwe Octavia RS iV doorschemeren

Afgelopen jaar zag de vierde generatie van de Skoda Octavia het levenslicht, dus kon een RS-versie nooit heel lang op zich laten wachten. 3 maart is het zover, komende dinsdag dus. Ze kunnen niet wachten bij Skoda, dus laten ze alvast wat van de nieuwe meest potente Octavia zien. Uiteraard prijkt het Skoda's RS-logo op diverse plekken op het subtiel sportiever vormgegeven exterieur en ook in het interieur is het duidelijk dat het om een RS gaat. Op een nog wat donkere afbeelding zien we halfleren sportstoelen met een ruitpatroon in de rugleuning. Donkere tinten met rode accenten lijken in het interieur van de Octavia RS het thema te zijn.

Eén van de meest in het oog springende beelden is uiteraard dat van de stekker in de laadaansluiting, boven de splinternieuwe RS-wielen (foto 6). De Octavia RS haalt zijn vermogen namelijk voor het eerst uit een plug-in hybride-aandrijflijn. Vandaar ook de toevoeging 'iV'. Het is dezelfde aandrijflijn als die van de al onthulde Volkswagen Golf GTE. De 1.4 TSI en een 85 kW elektromotor zijn samen goed voor 245 pk en 400 Nm koppel. De Octavia RS is daarmee net zo krachtig als zijn meest potente voorganger. Sportief rijden zal dus prima gaan, maar als je het rustiger aan wilt doen, is volgens Skoda tot 55 kilometer volledig elektrisch rijden (WLTP) mogelijk. Uiteraard zorgt dit tevens voor een lagere gemiddelde CO2-uitstoot (ongeveer 30 g/km) en dat hopen we natuurlijk ook in de prijs terug te zien. Komende week horen en zien we meer.