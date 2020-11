Skoda komt met lichtgevende gordelsluiting

Zo af en toe duikt er een noviteit op in de auto-industrie waarvan je je kunt afvragen of het een gimmick of een echte toevoeging is. We zijn geneigd om het tweede te denken van deze lichtgevende gordelsluitingen van Skoda. Dat de gordelsluitingen licht geven, moet er namelijk aan bijdragen dat er altijd gordels gedragen worden in de auto. Door middel van kleuren geven ze aan wat de status van de gordels is en dat moet bewustwording vergroten.

Het werkt als volgt; normaal gesproken zijn de gordelsluitingen wit verlicht. Op het moment dat er iemand plaatsneemt op een stoel, detecteert een sensor dit en worden de gordelsluitingen rood verlicht. Daarmee wordt duidelijk dat de gordel nog bevestigd moet worden op die plaats. Op het moment dat de gordel in de sluiting wordt geklikt, gaat het licht op groen, om vervolgens weer terug naar wit te gaan. Het licht moet behalve bewustwording ook helpen bij de vindbaarheid van de sluitingen in donkere omstandigheden. Een ander voordeel kan volgens Skoda zijn dat mensen in één oogopslag kunnen zien of bijvoorbeeld kinderen hun gordel wel goed hebben bevestigd.

Hoewel er nog niet wordt gesproken over concrete productieplannen, zegt Skoda wel een wereldwijd patent op de uitvinding te hebben bemachtigd. Dikke kans dat dit op den duur in Skoda's verschijnt. Nou nog hopen dat Skoda - net als Volvo's destijds met de driepuntsgordel - zo vriendelijk is om de uitvinding ook voor andere fabrikanten vrij beschikbaar te maken.