Skoda Fabia Monte Carlo naar Nederland

De Skoda Fabia is in Nederland straks ook te krijgen als optisch sportief aangeklede Monte Carlo. De Monte Carlo-uitvoering brengt extraatjes naar zowel het in- als exterieur van Skoda's ruimere broertje van de Volkswagen Polo. AutoWeek heeft de prijzen.

In februari stelde Europese afdeling van Skoda de Monte Carlo-uitvoering van de medio vorig jaar aan een nieuwe generatie geholpen Fabia voor. Net als bij de vorige generatie van de Fabia is de Monte Carlo-smaak bij het ontbreken van een GTI-achtige RS-versie de sportiefste versie van Skoda's sinds het verdwijnen van de Citigo kleinste model. Op motorische aanpassingen hoef je echter niet te rekenen, de Monte Carlo-trim is namelijk te combineren met de Fabia met de bekende 95 pk en 110 pk sterke varianten van de 1.0 TSI.

De Skoda Fabia Monte Carlo herken je vanbuiten onder meer aan een hele reeks zwarte details. Zo zijn de spijlen van de grille, de omlijsting ervan, de zijspiegelkappen, het dak en de raamstijlen tot de C-stijl, de sideskirts en details in de bumpers in het zwart uitgevoerd. De Fabia Monte Carlo staat standaard op 16-inch lichtmetaal en heeft natuurlijk een reeks Monte Carlo-badges. Op de achterklep is merknaam Skoda in het zwart uitgevoerd. Ook het in interieur komt het Monte Carlo-feestje tot uiting. De Fabia Monte Carlo heeft sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen, een sportstuur, sportiever ogende accenten, een uitgebreide verzameling rode accenten, carbonlook-stripjes en zaken als een met leer bekleed stuurwiel en op vergelijkbare wijze uitgevoerde handremhendel.

De standaarduitrusting omvat verder onder meer over twee zones gescheiden klimaatregeling, elektrische ramen achter, sfeerverlichting en privacy glass achter. Skoda haalt de Fabia Monte Carlo ook naar Nederland en AutoWeek kan de prijzen al melden. De Fabia Monte Carlo is er met 95 pk sterke 1.0 TSI en een handgeschakelde versnellingsbak en heeft een fiscale prijs van €24.375. Daar komt nog zo'n €815 euro kosten rijklaarmaken bovenop, wat de vanafprijs van de Skoda Fabia Monte Carlo 1.0 TSI 95 pk op €25.190 brengt. De Skoda Fabia Monte Carlo is er ook met 110 pk sterke 1.0 TSI en een DSG-automaat. Laten we daar dezelfde rekensom op los, dan komen we op een vanafprijs van €27.690.