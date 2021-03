Skoda Fabia: het begin

Skoda presenteerde de eerste generatie van de Fabia in 1999 op de IAA in Frankfurt als opvolger van de Felicia. Waar de Felicia nog door Skoda zelf was ontwikkeld, kwam de Fabia tot stand in samenwerking met Volkswagen. Dat betekende dat hij zijn platform deelde met de vierde generatie van de Volkswagen Polo en de Seat Ibiza. De Fabia kwam op de markt in drie carrosserievarianten: als hatchback, sedan en combi. Qua ontwerpstijl paste de B-segmenter goed naast de Octavia, mede door zijn rechthoekige grille en rechttoe-rechtaan vormgeving. Met zijn vanafprijs van €10.387 was de Fabia hatchback met zijn 50 pk sterke 1.0 viercilinder bovendien een krappe € 1.500 goedkoper dan een vergelijkbaar gemotoriseerde Polo uit die tijd.

Vandaag de dag wordt Skoda nog steeds geassocieerd met veel ruimte voor relatief weinig geld. Die vlieger ging met name op voor de Fabia sedan en combi. Waar de eerste Fabia hatchback 3,96 meter lang was, maten de sedan en combi beiden 4,22 meter. De wielbasis bleef voor alle varianten hetzelfde. Die extra lengte kwam vooral ten goede aan de bagageruimte. Een leuk detail in het interieur waarin Skoda zich met name onderscheidde van Volkswagen was de verlichting van de tellers. In de Polo lichtte de klokkenwinkel blauw op, terwijl in de Fabia een lichtgroene achtergrondverlichting de bestuurder tegemoet scheen.

Sportief dieselen

Bij het motorenaanbod van de eerste generatie Fabia was zeker naar hedendaagse maatstaven iets bijzonders aan de hand. De Fabia RS, die in 2003 zijn debuut maakte, was namelijk een diesel! Aan de benzinekant was de 115 pk sterke 2.0 de sterkste krachtbron die je kon krijgen. De Fabia RS had een 130 pk en 310 Nm sterke 1.9 TDI onder de kap, die hem in staat stelde om in 9,4 seconden naar de 100 km/h te sprinten en een topsnelheid van 204 km/h aan te tikken. Aan de onderkant van het aanbod stond de eerder al even aangehaalde viercilinder met 50 pk. Bij deze motor is geduld een schone zaak, want het optrekken vanuit stilstand naar de 100 km/h neemt maar liefst 20,9 seconden in beslag. De topsnelheid ligt op 145 km/h, dus in dat opzicht hoef je er in ieder geval niet bang voor te zijn dat je op de snelweg je rijbewijs zomaar kwijtraakt.

Die 1.0 verdween overigens in 2000 alweer uit het aanbod, waarna een 58 pk sterke 1.2 driecilinder het nieuwe basismodel vormde. De Fabia kreeg in 2004 een facelift, waarbij onder meer de grootte van de grille en de layout van de voorbumper veranderde. Ook verschilde de invulling van de achterlichten heel iets ten opzichte van de pre-facelift. In het interieur kreeg de Fabia een vierspaaks stuurwiel aangemeten. Aan het motorenaanbod veranderde niets, wel gingen de uitrustingsniveaus op de schop.

De generaties erna

De tweede generatie van de Fabia, die in 2007 op de markt kwam, verschilde behoorlijk van zijn voorganger. De rechthoekige vormen verdwenen en het ontwerp bevatte meer afgeronde stijlelementen. Ook in het interieur was die verandering goed te zien. De sedan moest als carrosserievariant het veld ruimen, voortaan was de Fabia alleen nog verkrijgbaar als hatchback en Combi. Een bijzondere uitvoering die werd toegevoegd was de Scout, waarmee de Fabia zwarte plastic bumpers kreeg en de onderkant van de deuren eveneens met zwart plastic werden bekleed. Door het ontbreken van vierwielaandrijving bleef het slechts bij uiterlijk vertoon. De diesel-RS moest het veld ruimen. De RS kwam bij de facelift in 2010 wel weer terug, maar nu met een 1.4 TSI met 180 pk.

Bij de derde generatie van de Fabia ging Skoda juist weer terug naar een scherper lijnenspel. Hij is nog steeds leverbaar als hatchback en combi, maar zeker sinds de facelift in 2018 is het motorenaanbod tamelijk beperkt: de diesels zijn compleet verdwenen en alleen de 1.0 TSI is vandaag de dag nog leverbaar, met een vermogen van 95 pk of 110 pk. Ook bij de op stapel staande vierde generatie van de Fabia komen in eerste instantie alleen de beide 1.0 TSI's naar Nederland. Of de 1.5 TSI met 150 pk die daarboven staat op den duur ook naar Nederland komt, is nog even afwachten. Ook de komst van een nieuwe RS-versie is nog onzeker. Wel komt hij er wederom als hatchback én als combi, waarmee de Fabia na zijn 22e verjaardag nog wel een fiks aantal verjaardagen tegemoet kan zien.