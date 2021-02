Skoda Fabia - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Skoda Fabia 1.0 TSI Active

€17.890

De derde generatie van de huidige Skoda Fabia zag in oktober 2014 het levenslicht. In 2019 kreeg hij nog een facelift, waarbij onder meer de grille iets groter werd en Skoda het design van de koplampen iets aanscherpte. Wat betreft de motorenkeuze is er niet heel veel mogelijk: de 1.0 TSI Greentech met 95 pk is de enige mogelijke optie. Bij het uitrustingsniveau Active is deze driepitter uitsluitend gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. Op de Ambition, die iets hoger op de ladder staat, is tegen een forse meerprijs van € 2.000 de zeventraps DSG bestelbaar. In ieder geval maakt dat de prijslijst en de keuzemogelijkheden voor de Fabia behoorlijk overzichtelijk.

Kleurrijk

Bij een Fabia is de bovenstaande term wellicht niet het eerste dat je te binnen schiet, maar toch biedt Skoda behoorlijk wat keuze als het gaat om de lakkleur van de Fabia. Standaard is hij, net als de meeste andere modellen van Skoda, gespoten in Energy Blue. Voor de andere lakkleuren moet je bijbetalen: de twee andere unilakken kosten € 250 extra, terwijl de negen beschikbare metallic lakkleuren variëren in meerprijs van € 650 tot € 830. Op het gebied van wielen heb je helaas minder keuze. Standaard zitten er stalen exemplaren met een maat van 15 inch onder de Fabia, desgewenst monteert Skoda voor € 590 lichtmetalen exemplaren met een vijf-dubbelspaaks ontwerp. Af fabriek is er op de Active geen extra keuze.

Afgezien van de felblauwe lakkleur heeft het exterieur van de Fabia weinig franje. De raamomlijsting is bijvoorbeeld zwart en alleen rondom de grille is een randje chroom aanwezig. Verder beschikt de Active standaard over led-dagrijverlichting met halogeen koplampen. De spiegels moet je handmatig inklappen, maar zijn wel elektrisch verstel- en verwarmbaar. Op het gebied van actieve veiligheid is de Fabia enveens kort van stof: Front Assist zit er bijvoorbeeld pas op vanaf de Ambition. Ook cruisecontrol is standaard niet aanwezig.

Het mag alles zijn ...

... zolang het maar zwart en grijs is. Het aloude adagium van Henry Ford is eveneens toepasbaar op het interieur van de Fabia. De stof op de stoelen is op de wangen zwart en op de zitting grijs. Op het dashboard zit een vergelijkbare samenstelling aan plastics, waarbij de grijze sierlijst nog een twijfelachtige poging doet om er iets gezelligs van te maken. Andere keuzes zijn er op de Active niet, dus hier moet je het mee doen. Op het gebied van infotainment sluit de Fabia de smartphone buiten: de standaard 'Radio Swing' heeft een 6,5-inch touchscreen en DAB+, maar geen mogelijkheid om de telefoon via Bluetooth te verbinden. Wel kan externe media via de usb-aansluiting en een SD-kaart worden afgespeeld. Airconditioning staat eveneens niet op de lijst van de standaarduitrusting.

De Fabia Active is dus niet heel rijk uitgerust. Gelukkig kun je dat enigszins verhelpen met het Active Launch Pakket van € 1.190. Dan krijg je zaken als airconditioning, een Bluetooth-carkit, cruisecontrol, een multifunctioneel leren stuurwiel en een uitgebreider scherm voor de boordcomputer. Een andere optie, die overigens zonder meerprijs aangevinkt kan worden in de configurator, is het sportonderstel. Hiermee staat de Fabia 15 mm lager op zijn poten. Overigens lijkt de Fabia Ambition een betere deal te zijn dan de Active met het Active Launch Pakket, want dan bedraagt het verschil opeens nog maar € 1.110. Bij de Ambition krijg je alle genoemde zaken met daarbij onder meer parkeersensoren achter, led-achterlichten, Radio Swing Plus met Apple CarPlay en een in delen neerklapbare achterbank. Ook zijn er voor de Ambition veel meer aanvullende opties beschikbaar, zoals adaptieve cruisecontrol, een dodehoeksensor en climatecontrol.

Al met al is de Fabia Active een ware 'Back to Basics', want heel veel zit er niet op en qua opties is er ook niet heel veel mogelijk. Met het Active Launch Pakket zit hij al iets beter in zijn uitrusting, maar dan loont het wellicht om door te sparen voor de iets duurdere, maar veel rijker uitgeruste Ambition.