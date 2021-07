Skoda eVoiturette is elektrisch kleintje

Skoda heeft een wel heel kleine elektrische auto gepresenteerd. We maken digitaal kennis met de eVoiturette. De eVoiturette is een hommage aan de Voiturette A, de eerste auto van Skoda voordat het Skoda heette.

Begin dit jaar liet Skoda zijn designteam onder de noemer 'Icons get a makeover' losgaan. Een vijftal ontwerpers kwam met een moderne interpretatie van een klassiek model van Skoda. De creatieve geest Yuhan Zhang tekende een elektrische hommage aan de Voiturette A, de eerste auto van Laurin & Klement die in 1905 de fabriekspoorten in Mladá Boleslav verliet (foto 5). Van die voorheen alleen in digitale vorm gepresenteerde moderne interpretatie van een oer-Skoda is nu een daadwerkelijk tastbare versie gebouwd.

Wie gehoopt had op een elektrische stadsauto van Skoda met een opvallend retrokoetsje, moeten we teleurstellen. De eVoiturette geheten auto is namelijk een 69 centimeter lang, 36 centimeter breed en 33 centimeter hoog schaalmodel dat uit de 3D-printer is komen rollen. Het schaalmodel weegt zo'n tien kilo en kan niet zelfstandig rijden. Wel heeft het wagentje werkende ledverlichting. De Skoda eVoiturette is te zien in het Ferdinand Porsche Birth House, een tot museum omgetoverd huis in de Tsjechische stad Liberec waar Ferdinand Porsche in 1895 werd geboren. Daadwerkelijke productieplannen voor de eVoiturette heeft Skoda niet.