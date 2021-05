Skoda 105L – In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

De invloed van Volkswagen op het merk Skoda begon in de jaren negentig met de Felicia. Daarvoor was er al de voorwielaangedreven Favorit en dáárvoor vinden we de modelserie waar het nu om gaat. De achterwielaandrijvers die tussen 1976 en 1990 in allerlei landen in de showrooms stonden, gaan door het leven onder een driecijferige modelnaam die simpelweg de motorinhoud en het uitrustingsniveau weergeeft.

Ondanks de vrij traditionele sedanvorm en de grote grille zijn deze Skoda’s naar hedendaagse maatstaven verre van traditioneel opgezet. De achterklep verbergt geen riante kofferbak, maar een motorruim met daarin bescheiden viercilindermotor. De bagageruimte zat voorin en was toegankelijk via een voorklep die niet naar voren of naar achteren, maar naar opzij opende.

De grijze Skoda die hier schittert, is een vrij laat exemplaar. Dat is vrij eenvoudig te zien aan de – typisch jaren 80 – zwarte bumpers, dito grille en de veel grotere, horizontaal geplaatste achterlichten die in ’81 hun intrede deden. Bij de auto in kwestie zijn voorbumper, achterbumper en grille zelfs in tweeën gesplitst, wat volgens de informatie die we in de meer twijfelachtige hoeken van het internet konden vinden een kenmerk is van auto’s die na ’84 zijn geproduceerd.

Dat treft, want deze origineel Nederlandse Skoda stamt uit 1987 en heeft sindsdien hooguit twee, maar wellicht zelfs maar één eigenaar gekend. De eerste eigenaar bestelde zijn Tjechische wonder als 105L, wat betekent dat de basismotor in het achteronder werd geschroefd. Met een inhoud van 1,05 liter schopte dat blokje het tot zo’n 45 pk, terwijl de krachtiger 120- versies het tot waarden van rond 50 pk schopten. Onnodige overdaad, als je het ons vraagt. Wel verwende de koper van deze Skoda zichzelf met de L-trim, die één trede hoger op de ladder staat dan de eerder gespotte S-versie. De decadentie…