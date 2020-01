Seats kraan staat open: Leon gelekt

In Barcelona maakt iedereen zich klaar voor de grote onthulling van de hagelnieuwe Leon, maar iedereen die al nieuwsgierig is naar die auto kunnen we nu verblijden.

De auto is namelijk - hoe kan het ook anders - vroegtijdig op het internet beland. Het Spaanse Coachspias deelt twee foto’s die in al lopend lijken te zijn gemaakt. De stiekemerd heeft zowel de voor- als achterkant van de auto op de gevoelige plaat weten vast te leggen. Daarmee zien we de Leon eindelijk eens in zijn nakie. We hebben de auto namelijk al vaak voorbij zien komen terwijl hij van top tot teen was ingepakt in professioneel camouflagemateriaal, maar zoals hij er nu bijstaat kwam nog niet eerder voorbij.

In navolging van de gloednieuwe Volkswagen Golf volgen zijn neven traditiegetrouw snel. De Spaanse Leon is de eerste. Zoals verwacht is hij iets sportiever getekend waarbij het nieuwe familiegezicht wordt doorgezet. Neem de doorlopende achterlichtbalk die ook aan de achterkant van de Tarraco siert. De typenaam is volgens Seats nieuwe lettertype geschreven. Ook de spitsere neus komt bekend voor.

Morgen neemt Seat de touwtjes in eigen handen en wordt ’s avonds de nieuwe Leon écht onthuld. Dan kunnen we dus ook meer melden over de specificaties en andere technieken.