Seat noteert recordomzet over eerste helft van 2023

Seat S.A., het bedrijf waaronder automerken Seat en Cupra vallen, noteerde in de eerste helft van dit jaar een recordomzet. Ruim 7,4 miljard euro stroomde er binnen en dat is 37,8 procent meer dan de 5,38 miljard van vorig jaar. De extra omzet is vooral te danken aan het op gang komen van de leveringen van Seat: het merk leverde 13,6 procent meer auto's af dan in dezelfde periode van 2022.

Seat S.A. noteert over het eerste halfjaar van 2023 een operationele winst van €371 miljoen en dat is €468 miljoen meer dan in dezelfde periode vorig jaar, waarin het bedrijf dus een operationeel verlies draaide. De betere cijfers zijn te danken aan een hoger winstpercentage (5 procent in plaats van -1,8 procent brutowinst) bij Seat en een grotere afzet: 13,6 procent meer auto's bereikten hun klanten in het eerste halfjaar van 2023 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het merk leverde tot en met juni van dit jaar 261.400 auto's af, wat lukte doordat het chiptekort veel minder nijpend is dan in de eerste helft van 2022.

Ook bij Cupra gaat het bergopwaarts: het merk leverde het afgelopen halfjaar 107.300 auto's af en dat is bijna 57 procent meer dan vorig jaar. Sinds de oprichting van Cupra als separaat automerk heeft het tot nu toe ruim 400.000 auto's afgeleverd, waarvan ruim 25 procent in alleen het afgelopen halfjaar. De Cupra Formentor is het bestverkopende model. Daarvan werden er tot en met juni van dit jaar 60.900 afgeleverd. De Cupra Born was goed voor 18.900 verkopen. Cupra verkoopt zijn auto's hoofdzakelijk in Europa, maar maakte in 2022 ook de sprong naar Australië en in 2023 naar Egypte en Marokko. Het merk flirt bovendien met een expansie van zijn verkoopgebied naar de Verenigde Staten.

Seat Arona verkoop beter dan Ibiza

Voor Seat geldt dat het bestverkopende model de Arona is (53.600 leveringen), gevolgd door de Ibiza (43.800 stuks). Het merk verkoopt hoofdzakelijk in Spanje. Duitsland en Engeland zijn de nummer twee en drie afzetmarkten van de Spanjaarden.