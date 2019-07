Seat Leon is miljonair

Waar de Ibiza dertig jaar lang de dealers verliet als de populairste Seat, heeft de Leon die eervolle taak overgenomen. In 2019 is elke vierde verkochte Seat een Leon. Een bijzonder gegeven, want na zeven jaar loopt de derde generatie van de Leon al aardig op zijn laatste benen, terwijl de Ibiza vorig jaar nog in een geheel nieuw jasje is gehesen. Met een miljoen stuks is de derde generatie van de Leon tot nu toe de succesvolste. Van de eerste generatie verkocht Seat 534.797 exemplaren, de tweede generatie was goed voor 675.915 stuks.

In Nederland verkocht Seat ongeveer 20.500 exemplaren van de derde Leon. Waar men Spanje als populairste land zou verwachten, blijken de meeste exemplaren van de huidige Leon in Duitsland op de weg te zijn verschenen, 237.558 exemplaren om precies te zijn tegen 206.785 Spaanse auto’s. Ook in Groot-Brittannië loopt men warm voor de Leon met 131.062 verkochte auto’s. De Nederlandse teller staat na bijna twintig jaar op 62.355 Leons.