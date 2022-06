Seat Ibiza krijgt weer 150 pk sterke 1.5

De Seat Ibiza is sinds de vorig jaar op het model doorgevoerde facelift in Nederland alleen met 1.0's te krijgen, maar is binnenkort ook weer met een 150 pk sterke 1.5 TSI te bestellen. AutoWeek kan al melden wat die nieuwe topversie moet gaan kosten.

Voordat Seat de Ibiza een facelift gaf was het Spaanse broertje van de Volkswagen Polo, Skoda Fabia en Audi A1 met een uitgebreide reeks motoren beschikbaar. Het in 2021 gefacelifte model is momenteel alleen met een 80 pk sterke turboloze 1.0 en met 95 pk en 110 pk sterke 1.0 TSI's te krijgen. Geen dieselmotoren meer dus voor de bijgepunte Ibiza en ook de 150 pk sterke 1.5 TSI kwam te vervallen. Goed nieuws voor wie de 110 pk sterke 1.0 TSI te min vindt voor de Ibiza: de 1.5 TSI komt namelijk terug.

Seat komt met een speciale sportieve uitvoering van de Ibiza die niet luistert naar de naam FR of FR Plus, maar die simpelweg Sport heet. De Ibiza Sport krijgt een 150 pk sterke 1.0 TSI die aan een zeventraps DSG-automaat is geknoopt. Met deze motor snelt de Ibiza Sport in 8,1 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Z'n topsnelheid: 216 km/h. De voorheen snelste gefacelifte Ibiza - met 110 pk sterke 1.0 TSI en dezelfde DSG-bak - heeft voor dezelfde 0-100-sprint 10 seconden de tijd nodig.

De Seat Ibiza Sport met 1.5 TSI heeft een fiscale prijs van €29.135. Tellen we daar zaken als de rijklaarmaakkosten bij op die bij de overige Ibiza's €815 bedragen, dan komen we uit op een vanafprijs van €29.950. Daarmee is de in beperkte oplage te verschijnen speciale editie van de Ibiza €600 goedkoper dan de Ibiza met 110 pk sterke 1.0 TSI in FR-trim. Dat heeft mogelijk met de uitrusting van de nieuwe Sport-versie te maken waar we je helaas nog niet meer over kunnen vertellen.

*Afgebeeld: Seat Ibiza met FR-pakket.