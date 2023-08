Scion xB (2005) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Wie een beetje op de hoogte is van de Amerikaanse automarkt, weet vast van het bestaan van Scion. Dat was een merk waarmee Toyota vanaf begin deze eeuw zijn marktaandeel onder jonge Amerikanen hoopte te vergroten. Een exercitie die relatief kort duurde, want na zo'n dertien jaar hield het Scion-avontuur in 2016 alweer op. Modellen van Scion zijn vanwege het korte bestaan van het merk dus per definitie al opvallend, ook in de VS. Hier in Nederland zijn ze uiteraard helemaal bijzonder. Het lijkt erop dat er maar 34 Scions geregistreerd zijn in Nederland en daar is deze xB uit 2005 er één van.

Met zijn hoge en hoekige MPV-koets zou je misschien niet direct zeggen dat de xB jonge autokopers kon bereiken en toch lijkt het erop dat deze xB in zijn missie geslaagd is. Op de achterruit zien we namelijk een sticker van de Georgia Southern University, dus daar heeft hij mogelijk aan het begin van zijn bestaan studenten vervoerd. Vervolgens verruilde de xB al op driejarige leeftijd de VS voor ons land en sindsdien bleef hij bij dezelfde eigenaar. Dat de sticker er nog op zit, betekent wellicht dat de auto en de eigenaar samen deze kant op gekomen zijn vanuit Georgia.

Veel Amerikaanse auto's kun je gezien het kostenplaatje (mrb en verbruik) maar beter daar laten als je naar Nederland komt, maar voor de xB geldt dat niet zo zeer. Het is met zijn gewicht van net iets meer dan een ton en zijn 1,5-liter viercilinder een on-Amerikaans bescheiden auto. Niet gek ook, want de xB is in wezen een voor de Japanse markt ontwikkelde auto, namelijk de Toyota bB. De eerste generatie bB om precies te zijn. Hier in Nederland kennen we vooral de tweede generatie van de bB, want de Daihatsu Materia was namelijk in grote lijnen dezelfde auto. Van de Scion xB kwam ook nog een tweede generatie, maar dat was een puur als Scion ontworpen auto op basis van de toenmalige Toyota Corolla.

