Saleen komt met SUV, S1 én herboren S7

Saleen Automotive heeft een Chinees samenwerkingsverband dat de naam Jiangsu Saleen Automotive Technologies Group (JSAT) draagt. Deze onderneming heeft onder meer de rechten én productielijn in handen van de Artega GT. Tijdens een evenement in China heeft Saleen nu een reeks nieuwe modellen gepresenteerd. Fatsoenlijke persinformatie is vooralsnog niet voorhanden, dus zijn we genoodzaakt het te moeten stellen met de informatie die de Duitse journalist Greg Kable, die het evenement bijwoonde, op zijn Twitterpagina heeft gezet.

Volgens Kable wil Saleen volgend jaar al een SUV op de Chinese markt brengen. Dat is opmerkelijk, daar we Saleen nagenoeg alleen kennen van supersporters als de S7 én van grondig afgetrainde Mustangs. De SUV, die de naam MAC zou dragen, heeft een benzinemotor aan boord die 400 pk en 450 Nm levert.

Is er meer? Zeer zeker. Saleen brengt de al genoemde S7 namelijk terug! Het bedrijf bevestigt namelijk dat het een handjevol exemplaren van de in de basis in 2000 gepresenteerde supercar gaat produceren. De 'nieuwe' S7 krijgt volgens een tijdens de presentatie geschoten foto de beschikking over 1.500 pk en maar liefst 1.800 Nm koppel, genoeg voor een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h in 2,2 seconden. De topsnelheid: een indrukwekkende 480 km/h. Daarmee is de S7 sterker dan ooit, daar het origineel nooit verder kwam dan een minstens zo respectabele 1.014 pk. De kortstondig herboren S7 wordt straks in de Verenigde Staten gebouwd.

Voor wie de S7 te gortig is, heeft Saleen de S1 aangekondigd. Deze op de Artega GT gebaseerde coupé zal het levenslicht in China zien. De S1 krijgt een 457 pk en 577 Nm sterke krachtcentrale, goed voor een 0-100-sprint in 3,5 tellen en een topsnelheid van 290 km/h.

Daarnaast lijkt Saleen een kleine elektrische stadsauto klaar te hebben staan, een EV'tje dat tot 300 Chinese kilometers elektrisch moet kunnen afleggen:

Saleen has also confirmed it plans to enter the electric city car ranks with the Maimai. It is powered by an 80kW (107hp) electric motor and is claimed to boast an electric range of up to 305km (190 miles).@Saleenpic.twitter.com/5K6U9dgqUf

— Greg Kable (@GregKable) 22 juli 2019