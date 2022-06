Rover SD1 3500 (1986) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Gelukkig lijkt deze Rover SD1 met liefde overladen in zijn inmiddels 36-jarige leven. Alleen al het feit dat-ie er nog is, ondanks zijn discutabele bouwkwaliteit, is al een teken aan de wand. Daar komt nog eens bij dat we geen uiterlijke bijzonderheden kunnen ontdekken. Althans, niet als het gaat om zijn staat. De SD1, in dit geval een 3500 Vanden Plas, is altijd al een bijzonder ogende auto geweest. Met het haast Citroën CX-achtige silhouet en de regelmatig met een Ferrari Daytona vergeleken neus heeft Rover in 1976 iets speciaals neergezet.

De SD1 was optisch een immense stap vooruit ten opzichte van zijn voorganger, de P6. Toegegeven; die stamde uit begin jaren 60, dus dat die verouderd was toen de SD1 het overnam, kon je 'm ook moeilijk kwalijk nemen. Het moderne ontwerp van de SD1 zorgde voor een enthousiast onthaal van de SD1 door zowel de pers als het (voornamelijk Britse) publiek. In 1977 werd de SD1 zelfs uitgeroepen tot 'Auto van het Jaar'. Niets leek een zonnige toekomst nog in de weg te staan, ware het niet dat het vlak voor de introductie van de SD1 van de dood geredde British Leyland zijn matige bouwkwaliteit ook in de tweede helft van de jaren 70 niet op orde kreeg.

Het weerhield Rover er niet van om de SD1 in de loop der jaren te vernieuwen en een reeks extra motoren toe te voegen. Aanvankelijk was er alleen de V8 (3500) en twee zes-in-lijns (2300 en 2600). Bij de komst van de Series 2 in 1982 kwamen er ook viercilinders om de hoek kijken: één benzinekrachtbron (de 2000) en eentje die diesel lustte, de 2400 SD Turbo. De SD1 met V8 bleef toch wel de lekkerste. Het was ook deze 3500 die als extra luxe Vanden Plas op de markt werd gebracht. Vlak na de facelift maakte de 3500 kennis met injectie in plaats van carburateurs. De 3500 Vanden Plas met die motor kreeg de aanduiding 'EFi' erbij, zoals we ook zien op het exemplaar dat we hier dankzij AutoWeek-forumlid Johan82 voor ons hebben.

Dit prachtige exemplaar is niet alleen één van de laatste SD1's ooit gebouwd, hij heeft dus ook de bijna 200 pk sterke versie van de V8 in de neus en zit bomvol luxe opties. Zo heeft-ie onder meer elektrisch bedienbare zijspiegels en ramen, koplampsproeiers, lederen bekleding, een elektrisch bedienbaar schuifdak, cruise control en een uitgebreidere geluidsinstallatie met vier speakers. Optioneel kon je er ook nog airconditioning in krijgen, alleen durven we niet te zeggen of dit specifieke exemplaar dat ook heeft. Al met al was het in ieder geval goed vertoeven in zo'n afgeladen SD1 en dat zal het ongetwijfeld nog steeds zijn. Zeker als-ie technisch net zo netjes is als vanbuiten, want hij is optisch echt om door een ringetje te halen. We wensen de eigenaar, die de in 2003 geïmporteerde SD1 inmiddels alweer bijna vijf jaar bezit, er nog veel heerlijke kilometers mee toe!