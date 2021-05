Rolls-Royce presenteert ‘Boat Tail’

Rolls-Royce wil zich weer gaan bezighouden met de stokoude kunst van de ‘coachbuilding’, vernamen we onlangs. Het merk voegt de daad bij het woord: dit is de unieke Rolls-Royce Boat Tail!

"Normally, there is a natural ceiling to Rolls-Royce Bespoke by way of the canvas. At Rolls-Royce Coachbuild we break through that ceiling, embracing the freedom of expression affordedd bij coachbuilding to shape a concept directly with our commissioning clients.”

Vrij vertaald en samengevat: Rolls-Royce Coachbuild maakt een einde aan de beperkingen van het reguliere modellengamma van Rolls-Royce en maakt nagenoeg alles mogelijk op het gebied van personalisatie. Waar inmiddels iedere Rolls-klant wel iets uit het Bespoke-aanbod van het merk kiest, gaat Coachbuild een stuk verder dan bijzondere kleuren en materialen.

Rolls-Royce kondigde gisteren al aan dat het zich weer wil gaan bezighouden met ‘coachbuilden’, ofwel het bouwen van modellen en carrosserievormen in opdracht van een klant. Het eerste bewijs daarvan wordt niet geheel toevallig vandaag geleverd. Het is de Rolls-Royce ‘Boat Tail’, waarbij die laatste woorden tussen aanhalingstekens staan omdat het meer een projectnaam dan een typenaam is. Dit is immers geen officieel Rolls-Royce-type, maar een in opdracht gebouwde auto.

J-Class

De opdracht in kwestie kwam in dit geval niet van één, maar van drie bijzondere klanten. Er worden dan ook drie exemplaren gebouwd, al zijn die auto’s allemaal alsnog uniek door uitvoering en kleurstelling. Deze klanten zochten naar verluidt een auto die zijn design nadrukkelijk zou ontlenen aan de nautische wereld, meer specifiek de J-Class-zeilschepen. Deze bijna objectief prachtige zeilschepen hebben een klassieke, maar ranke vorm die al meer dan een eeuw in gebruik is. Die vorm is vertaald naar een open Rolls-Royce die, de naam zegt het al, zich vooral onderscheidt met zijn taps toelopende kont.

J-Class zeiljacht. Foto: J Class Association/Jclassyachts.com

De Boat Tail, een carrosserievorm die ook bij de oorspronkelijke coachbuilders populair was, is dan ook erg lang. De auto neemt in de lengte net geen 5,90 meter in beslag. Een opmerkelijk groot gedeelte daarvan bevindt zich achter de achteras.

Hoewel Rolls-Royce het zelf niet noemt, wijst alles erop dat de Boat Tail is gebaseerd op de in 2016 uit productie genomen Phantom Drophead Coupé. Dat strookt ook enigszins met de tijd, want Rolls-Royce zegt vier jaar met het project bezig te zijn geweest. Het dashboard komt in grote lijnen bijvoorbeeld uit de Drophead en ook de vorm van de voorruit is typisch voor de open Phantom, die met een lengte van 5,61 standaard al gigantisch is.

Teak

Buiten de genoemde elementen is echter nagenoeg alles helemaal uniek aan de Boat Tail. We zien een strakkere carrosserie met een unieke, schuin aflopende vouw die begint bij de neus en eindigt in een platte, kleine achterlichten. De lijn onder de deuren loopt naar achteren toe langzaam omhoog en zet die weg voort na het achterwiel, om zo het effect van een boot-lijn nog verder te versterken. Het achterdek, om maar even in die termen te blijven, is uitgevoerd in wat sterk op teakhout lijkt. Het bevat geen regulier kofferdeksel, maar een tweetal naar het midden toe openende kleppen waaronder zich allerlei chique, hoofdzakelijk drankgerelateerde accessoires bevinden. Zelfs op de foto's wordt duidelijk dat het afwerkingsniveau hier ronduit verbluffend is.

Ook het dak, of liever gezegd de kap, mag er zijn. Het heeft uitlopers naar achteren toe die enigszins doet denken aan die van een Porsche 718 Spyder, maar is uiteraard vele malen luxueuzer uitgevoerd dan diens kapje.

Aan de voorzijde is de Boat Tail nog het meest herkenbaar als ene Rolls-Royce. De voorgevel is mooi in lijn met de laatste lichting modellen en vertoont een versie van de klassieke grille die opmerkelijk glad in het ontwerp is opgenomen. De bovenste lichtunits zijn een stuk meer afgerond dan bij een Phantom Drophead, maar de kenmerkende ronde units daaronder mochten blijven.

Meer onderweg

We hoeven vast niet uit te leggen dat deze auto niet te koop is voor normale stervelingen, zelfs als die stervelingen een stuitende hoeveelheid geld op de Rolls-toonbank leggen. Diezelfde lieden kunnen zich vanaf nu echter wel wenden tot Rolls-Royce Coachbuild voor een eigen unieke Rolls en dat levert in de toekomst ongetwijfeld meer bijzondere creaties op.