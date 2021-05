Rolls-Royce keert terug naar ‘coachbuilding’

Ooit was ‘coachbuilding’ de normaalste zaak van de wereld, tenminste in de verre van normale wereld van de vooroorlogse autokoper. Tegenwoordig is deze vorm van auto’s bouwen nagenoeg uitgestorven, maar daar wil Rolls-Royce wat aan veranderen.

Rolls-Royce wil de volgende stap zetten in de wereld van de personalisatie, waarnaar veel vraag is en waaraan veel geld wordt verdiend in deze regionen van autoland. Volgens de Britten kiest inmiddels honderd procent van de klanten voor een auto waaraan in meer of mindere mate is geknutseld volgens het ‘Bespoke’ programma, wat betekent dat op wens van de klant speciale kleuren of materialen zijn toegepast.

Rolls-Royce wil zijn klanten echter ook de kans bieden om verder te gaan dan alleen de uitvoering van een bestaand model. Het merk wil de komende jaren meer inzetten op de stokoude traditie van het ‘coachbuilden’, waarbij een automodel speciaal voor en in opdracht van één klant of een handjevol klanten wordt gemaakt. Een vrij recent voorbeeld hiervan verscheen in 2017 in de vorm van de Sweptail, een enorme coupé die een Wraith doet verbleken tot een ordinair muurbloempje.

Chassis

Nu gebeurde coachbuilding vooral toen de basis van een auto nog werd gevormd door een los chassis. Een zelfdragende carrosserie maakt de praktijk heel wat lastiger, maar volgens Rolls-Royce is het juist de structuur van het huidige gamma dat de individuele carrosserie weer mogelijk maakt. Moderne ‘Rollsen’ zijn namelijk gebouwd rondom een modulair aluminium spaceframe dat wel wat weg heeft van een chassis en in hoge mate flexibel is op te bouwen.

Rolls-Royce geeft op dit moment geen concrete voorbeelden, maar reken er dus op dat we de komende jaren vaker unieke auto’s van het merk zullen tegenkomen. Of niet, want sommige kopers willen ongetwijfeld het liefst dat hun auto níet wereldkundig wordt gemaakt.

Coachbuilding

‘Coachbuilding’ is de praktijk waarbij de autofabrikant slechts een ‘rijdend chassis’ aanlevert en het bouwen van een carrosserie overlaat aan een, je raadt het nooit, carrosseriebouwer. Toen auto’s nog alleen voor de allerrijksten waren weggelegd was dit een heel gebruikelijke praktijk, vooral bij een merk als Rolls-Royce.

In recenter tijden zijn ook deze merken echter hun carrosserieën zelf gaan bouwen en werden auto’s meer confectie. Dat heeft alles te maken met verdienmodellen en winstmarges, maar werd verder aangejaagd door het feit dat nagenoeg alle auto’s overstapten op een zelfdragende carrosserie. Er was dus helemaal geen sprake meer van een chassis waarop zo’n ‘losse’ koets kon worden gemonteerd en dus ook niet van coachbuilding.

Evengoed zien we af en toe een unieke ‘one-off’ opduiken, maar daarbij blijven de wijzigingen vaak beperkt tot niet-structurele onderdelen als neus en kont. Is dat niet het geval, dan staat er in feite een geheel nieuwe auto.