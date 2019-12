Rolls-Royce Phantom opgefleurd voor bloemenliefhebber

Nou is een Rolls Royce Phantom normaal al een auto die tot in de puntjes naar wens samen te stellen is, maar het kan altijd nog wat persoonlijker. Een Zweedse ondernemer met een grote liefde voor rozen krijgt dit wel heel bijzondere exemplaar geleverd.

Over smaak valt niet te twisten en zeker niet als iemand met een hele dikke beurs aan komt zetten. De wens van de klant is wet bij Rolls-Royce en dat niets te gek is, blijkt wel bij dit exemplaar. De (toekomstige) eigenaar van deze Phantom is dol op witte rozen en vroeg het Britse merk om die in veelvoud terug te laten komen in het interieur van de auto. De dak- en deurbekleding zijn voorzien van geborduurde witte bloemen en ook op het dashboard gaat het er een stuk fleuriger aan toe dan gewoonlijk. Hier en daar worden de rozen vergezeld door een vlinder. Het borduurwerk is met de hand gedaan en er zijn maar liefst één miljoen steken aan te pas gekomen.

De ongetwijfeld schatrijke zakenman die zich in deze Phantom zal voortbewegen, is naast een bloemenliefhebber ook gek op de kleur blauw. Het leren interieur is in lichtblauw uitgevoerd en ook de koets van de Phantom heeft een speciaal blauw tintje gekregen. De donkerblauwe exterieurkleur is volgens Rolls-Royce uitgekozen door de dochter van de eigenaar. Zij heet overigens Magnolia, dus de liefde voor flora zit diep bij de beste man.