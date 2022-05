Rolls-Royce presenteert tweede Boat Tail

De in mei 2021 gepresenteerde Rolls-Royce Boat Tail is niet langer volstrekt uniek. De Britten herhalen het kunstje namelijk nog eens. Opnieuw gaat het dus om een zogenoemde 'coachbuild', een in opdracht gebouwde auto waarbij meer is gedaan dan een bestaand model iets anders aankleden. Hoewel de Phantom als basis diende, is het koetswerk uniek voor de Boat Tail. De naam slaat op meer dan de bijzondere achtersteven, want Rolls-Royce liet zich onder meer voor de bijzondere houtafwerking op en in de auto inspireren door zogenoemde J-Class zeilschepen.

De maar liefst 5,9 meter lange met de hand gebouwde Boat Tail heeft in dit geval een brons- en cognackleurige two-tone kleurstelling. Vooral de bronskleurige wielen zijn opvallend en het bruine stoffen dak zorgt voor een opvallend contrast met de vrij lichte basiskleur van de Boat Tail. In het 'achterdek' zijn wederom twee houten luiken te openen, waaronder luxe servies en bestek opgeborgen ligt. Ook een parasolletje is van de partij. De Boat Tail is helemaal klaar voor een ietwat decadente picknick.

Deze tweede Boat Tail gaat naar een steenrijke klant die hem liet bouwen als eerbetoon aan zijn vader en zijn familiegeschiedenis. Uit beleefdheid wordt uiteraard niet genoemd om wie het gaat. Wat al wel zeker is, is dat het Boat Tail-boek hiermee nog niet gesloten is. Er komt nog een derde exemplaar.