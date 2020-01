Rolls-Royce draait recordjaar, kondigt Ghost aan

Rolls-Royce heeft in 2019 meer auto’s verkocht dan ooit tevoren. Het merk uit Engeland wist vorig jaar in totaal 5.152 exemplaren te verkopen. Dat is 25 procent méér dan Rolls-Royce een jaar eerder - zijn vorige recordjaar - deed. Het merk uit Goodwood kondigt tevens aan dat de volgende Ghost nog dit jaar op de markt komt.

Eigenlijk is het nieuws weinig verrassend. Bijna elk luxe- en/of sportwagenmerk heeft tegenwoordig een SUV in zijn aanbod. Deze carrosserievariant is ook in het hogere segment mateloos populair. 2019 was het eerste volledige jaar waarin Rolls-Royce de Cullinan leverde. Dit model is dan ook goed voor het grootste deel van de verkopen.

Door de populariteit van de Cullinan draait Rolls-Royce voor het tweede jaar op rij een record. Het model blijkt echter zo populair dat het record van 2018 verbleekt bij dat van 2019. In 2018 verkocht het merk in totaal 4.107 auto’s. Naast dat de Cullinan in 2019 het gehele jaar leverbaar was, introduceerden de Britten ook de Black Badge, een modelvariant met een aantal ‘sportieve’ touches en iets meer vermogen. Volgens de Britten doet die uitvoering het vooral goed bij jongere klanten.

Hoewel de Ghost onlangs na elf jaar uit productie ging, deed ook dat model het nog goed, zo meldt Rolls-Royce. Het merk geeft aan dat het halverwege dit jaar de opvolger van diens ‘kleinere’ sedan presenteert. Eind 2020 betreedt het model de markt.