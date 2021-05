RML Short Wheelbase: Ferrari 250 GT SWB in het nieuw

De RML Short Wheelbase is nadrukkelijk geen ‘restomod’ van een echte SWB, want dat zou even zonde als onbetaalbaar zijn. In plaats daarvan gaat het hier om een nieuwe auto, maar wel een exemplaar waarvan RML met alle plezier erkent dat de legendarische Ferrari de inspiratiebron was.

De 250 GT SWB, niet te verwarren met de nog onbetaalbaardere 250 GTO, wordt door velen gezien als de mooiste Ferrari ooit. RML wilde die schoonheid in een modern(er) jasje steken en voorziet de auto van een meer recente Ferrari-V12. Men zegt niet letterlijk uit welke auto die komt, maar de cilinderinhoud van 5.474 cc suggereert dat het om de motor uit de 550 Maranello en 456 uit de jaren 90 gaat. Het blok levert in dit geval 485 pk en 568 Nm, uiteraard aan de achterwielen bezorgd via een handgeschakelde zesbak. Het sprintje van 0 naar 100 moet in een keurige, maar (gelukkig) ook weer niet buitenaardse 4,1 tellen achter de rug zijn en de top ligt op bijna 300 km/h.

Comfort

Met die cijfers blijft RML naar eigen zeggen trouw aan de filosofie achter het origineel, die ook nooit bedoeld was om dragraces te winnen. Het ging en gaat om de rij-ervaring, melden de Britten. Ook comfort en bedieningsgemak zijn belangrijke thema’s.

Waar de ‘RML SWB’ ook trouw blijft aan het origineel, is met zijn uiterlijk. De koets is in grote lijnen gelijk aan die van de beoogde Ferrari, zij het met hier en daar wat eigen, vaak modernere details. Zo zijn de wielen groter, de banden platter en de verlichtingsunits moderner. Ook typisch: bumpers ontbreken, om de auto toch nog een ‘racy’ uiterlijk te geven. Wat uiteraard ook ontbreekt zijn de Ferrari-paardjes, want het gebruik daarvan zou in Maranello zeker niet worden gewaardeerd.

Juke R

RML wil de verkoop van de Short Wheelbase nog dit jaar opstarten en hoopt uiteindelijk dertig exemplaren te bouwen. Dit is de eerste auto onder de merknaam RML, maar is bepaald geen onbekende in de autowereld. Het bedrijf ontwikkelde voor tal van autofabrikanten raceversies, racemodellen en exclusieve experimenten. Het bedrijf was bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor de Nissan Juke R, een tamelijk gestoorde Juke met de aandrijflijn van de Nissan GT-R.