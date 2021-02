'Rivian wil Europese fabriek openen'

Rivian is bezig met het zoeken naar een locatie voor een Europese fabriek, zeggen insiders tegenover Bloomberg. In eerste instantie gaat Rivian naar verluidt de Amazon-bus produceren op ons continent, in een later stadium volgt hoogstwaarschijnlijk de SUV R1S. Volgend jaar hoopt Rivian al te kunnen starten met de productie.

Waar Rivian zich mogelijk gaat vestigen, is nog niet bekend. Volgens de bronnen is de start-up in samenwerking met een vastgoedbedrijf op zoek naar mogelijke locaties, waarbij Engeland, Duitsland en Hongarije expliciet worden genoemd. Rivian wil overigens wel zelf een compleet nieuwe fabriek bouwen, dus fabrieken als VDL NedCar hoeven niet te hopen op een nieuwe opdrachtgever. In de nog te bouwen faciliteit gaat allereerst de Amazon-bus in productie, aldus de bronnen. Rivian heeft reeds een order van 100.000 exemplaren van de internetreus binnen, maar in Europa doet Amazon momenteel zaken met Mercedes-Benz. Het ligt voor de hand dat Rivian zo snel mogelijk van die overeenkomst af wil.

Vermoedelijk blijft het niet louter bij de Amazon-bus. Nadat de Europese productie daarvan op gang is gekomen, moeten 'Rivians modellen voor de consument' er eveneens in elkaar geschroefd gaan worden, zo beweren de bronnen. Die bewering lijkt aannemelijk, want R.J. Scaringe, de oprichter en CEO van Rivian, heeft eerder gezegd dat hij de fullsize-SUV R1S naar Europa wil halen. De R1T, een elektrische pick-up, lijkt de oversteek niet te gaan maken. Daarnaast moeten er in de toekomst ook kleinere modellen op de markt komen, maar het is nog niet bekend welke vorm die nog onbekende modellen aannemen. Rivian wilde niet reageren op de beweringen van de bronnen.